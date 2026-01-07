HD현대重, 美함정 정기 정비사업 추가 수주

HD현대중공업은 미 해군 7함대 소속의 4만1000t급 화물보급함 ‘USNS 세사르 차베즈’함의 정기 정비사업을 수주했다고 7일 밝혔다. 19일부터 울산 중형선사업부 인근 안벽에서 정비를 받게 될 세사르 차베즈함은 길이 210m, 너비 32m, 높이 9.4m 규모로 2012년 취역했다. 사진은 HD현대중공업이 지난해 8월 미 해군으로부터 처음 수주한 군수지원함 ‘USNS 앨런 셰퍼드’함이 정비를 마치고 이달 6일 출항하는 모습.



HD현대중공업 제공