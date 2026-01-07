“서해 공동관리 수역에 중간선 제안… 양국 실무 협의키로” [李대통령, 中 순방 간담회]

“中은 중요한 이웃… 실용외교 추진

불필요하게 자극·대립해선 안 돼

양국, 수평·호혜적 협력 관계 필요



시 주석과 年 1회 만남 공감대 형성

외교·통상 등 대화 확대 얘기 오가

習 선물 샤오미폰 韓·中 협력의 산물”

이재명 대통령은 국빈 방중 마지막 날인 7일 중국 상하이에서 동행기자단 간담회를 열고 이번 방중에 대해 “경제 협력 분야에서의 안정적 관리, 특히 최근 문제가 되는 공급망 협력과 한반도 평화, 역내 안정 문제에 대해 방중 기간 진지하고 책임 있는 대화가 이뤄졌다”고 평가했다. 대통령이 해외 순방 현지에서 생중계로 오찬 기자간담회를 진행한 것은 매우 이례적인 일이다. 45분간 예정된 생중계는 약 20분간 더 진행됐다.

이 대통령은 이날 간담회에서 “우리 정부는 이념이나 진영이 아닌 오직 국민의 삶과 국가의 미래에 도움이 되는 실용외교를 중심으로 외교 정책을 추진하고 있다”며 “중국은 우리에게 경제·안보·문화 등 모든 분야에서 매우 중요한 이웃 국가”라고 강조했다. 이 대통령은 시진핑 중국 국가주석이 한·중 관계를 ‘이사갈 수 없는 이웃’, ‘떼려야 뗄 수 없는 관계’ 등으로 표현한 점을 소개하며 “불필요하게 서로를 자극하거나 배척하거나 대립할 필요가 없다”고 힘줘 말했다. 이어 “있는 환경을 잘 활용하면 더 나은 환경을 만들 수 있는데 왜 불필요하게 근거 없는 사안을 만들어 갈등을 촉발하는지 이해가 안 된다”면서 “앞으로는 서로에게 도움이 되는 관계로 정말로 바꿔가면 좋겠다”고 말했다.

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 5일 베이징 인민대회당에서 열린 한중 MOU 체결식에서 악수하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 방중 성과와 관련해 “변화하는 국제 질서 속에서 대한민국의 국익을 더욱 단단하게 하고 한·중 관계를 보다 안정적이고 성숙한 방향으로 발전시키는 중요한 외교 일정이었다”고 평가하기도 했다.

이 대통령은 서해구조물 문제에 대해서는 “서해에 각자의 고유 수역이 있고 중간쯤에 공동관리 수역이 있다. 공동관리 수역을 사실은 선을 그어서 관할을 나눠버리면 깔끔한데 그 중간을 공동관리로 남겨놓은 것”이라며 “(이 사안은) 공동 수역 중에서 중국 쪽 경계에 붙여서 살짝 넘어온 것”이라고 설명했다. 이어 “자꾸 논란이 되니까 우리 입장에서는 그냥 편하게 중간을 정해서 그냥 그어버리자, 그 안에서 당신들 마음대로 써라 그런 얘기를 실무적으로 하기로 한 것”이라며 “문제의 원인을 제거하자 이렇게 정리하면 되지 않나”라고 말했다.

이 대통령은 서해구조물 3개의 시설 중 관리 시설 1개가 철수될 예정이라고 밝히기도 했다. 이 대통령은 “지금 관리 양식장 시설이 두 개 있다고 하고 그걸 관리하는 시설이 있다고 한다”며 “관리하는 시설은 철수하겠다고 해서 아마 옮기게 될 것 같다”고 말했다.

해외 순방 중 이례적 회견 이재명 대통령이 7일 중국 상하이에서 진행한 동행 기자단과의 오찬 간담회에서 3박4일간의 국빈 방중 성과에 대해 설명하고 있다. 이 대통령은 “정부는 한·중 관계가 어느 한쪽으로 치우치거나 감정에 좌우되지 않도록 상호 존중하고, 또 각자 국익을 중심에 두는 원칙 위에서 관리해 나갈 생각”이라고 밝혔다. 상하이=뉴시스

한·중 관계의 변화와 그에 따른 협력 관계 변화 필요성에 대해서도 강조했다. 이 대통령은 “한·중 관계라는 게 많이 바뀌었다. 기본적인 토대가 과거에는 수직적 분업이었다면 이제는 그런 시대가 갔다”면서 “수평적이고 호혜적인 협력 관계가 정말로 필요한 상태가 됐다”고 말했다. 이어 “이제는 경쟁할 분야는 경쟁하고 협력할 영역에서는 협력을 통해 실질적 성과를 만들어가는 게 중요하겠다”라며 “‘협력적 경쟁’ 또는 ‘경쟁적 협력’이 필요하다”고 했다.

이 대통령은 시 주석과 매년 한 차례씩은 만남을 이어가자는 데 공감대를 형성했다는 점도 밝혔다. 이 대통령은 “정상 간 일 년에 한 번씩은 보면 좋겠다고 이야기했더니 (시 주석이) 좋은 생각이라고 했다”면서 방문 형식 등에 구애받지 않고 적극적으로 중국을 방문하겠다는 뜻을 밝혔다고 전했다. 이 대통령은 또 “고위급 대화도 계속해야 한다. 외교·통상·산업·학술·지방정부 차원도 있는데 정당 간 대화도 실제로 하자는 이야기를 했고 필요하면 군사 분야도 대화의 격을 높일 필요가 있다”며 “우리 입장에서는 각 분야, 각 급별로 대화를 확대하자는 입장이고, 중국 측도 공감이 있었다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 지난 5일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 한·중 정상회담에서 발언하고 있다. 뉴스1

그는 시 주석과 지난 5일 회담 직후 ‘셀카’를 함께 촬영한 샤오미 스마트폰을 두고 “중국과 협력의 산물”이라며 샤오미폰에 담긴 한·중 협력의 의미 등을 소개했다. 이 대통령은 “신기종은 한국산 디스플레이를 안 쓴 것 같고 한국산이 쓰인 구기종을 (시 주석이 에이펙 때) 선물로 줬다”며 “한·중 협력 취지로 (양국이) 같이 만든 물건을 준 것”이라고 설명했다.

한편 중국 외교부는 이 대통령의 이번 국빈 방문이 양국 관계 강화에 긍정적인 역할을 했다고 평가했다. 마오닝 중국 외교부 대변인은 이날 브리핑에서 “양국은 상호 핵심이익과 중대 우려를 존중하고 전략적 연결과 정책협조를 강화·발전시키며 국제·다자 사무에서의 협조 등에 관해 중요한 공감대를 이뤘다”면서 “중국은 한국과 함께 양국 정상이 이룬 중요 공감대를 잘 이행하며 소통과 협조를 강화하고 영역별 협력을 심화할 것”이라고 밝혔다.