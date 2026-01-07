“美의회 난입은 평화시위”… 자성 없는 트럼프

5주년 맞아… 백악관, 두둔하는 홈피 논란

트럼프 “중간선거 지면 또 탄핵” 세 결집

2020년 대선 결과에 불복한 도널드 트럼프 대통령의 일부 극렬 지지자들이 2021년 1월 6일 연방 의회 의사당에 난입했다. 당시 시위대와 경찰관 등 10여명이 숨지고 150여명이 다쳤다. 재집권에 성공한 트럼프 대통령은 자성 없이 ‘평화적인 시위’라고 옹호해 비판이 일고 있다.

월스트리트저널(WSJ), 뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면 백악관은 6일(현지시간) 홈페이지에서 1·6 의회 폭동을 다룬 ‘01.06.2021’ 코너를 만들고 시위대에 대해 “악의적으로 과도한 혐의를 받았고 적법절차를 거부당했으며 복수심에 불타는 정권에 의해 정치적 인질로 붙잡혀 있었다”고 표현했다.

지난 2021년 1월 6일 미국 수도 워싱턴 연방의회 의사당 건물이 도널드 트럼프 당시 대통령을 지지하는 시위대에 의해 점거당한 모습. 세계일보 자료사진

트럼프 대통령은 재집권 후 해당 일을 ‘사랑의 날’로 포장하고 기소된 1600여명을 대거 사면·감형했는데, 이를 두고 백악관은 “트럼프 대통령은 역사적인 잘못을 바로잡아, 부당하게 처벌받았던 미국인들을 석방하고 법 아래의 공정성을 회복했다”고 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 워싱턴 문화예술 공연장 트럼프·케네디센터에서 공화당 하원의원들을 상대로 약 80분 동안 연설하며 폭동 사태를 언급했지만 선동은 없었다고 해명하는 데 초점을 맞췄다. 대신 그는 “중간선거에서 꼭 이겨야 한다”며 “이기지 못하면 민주당은 나를 탄핵할 이유를 찾을 것”이라고 결집을 호소했다.

민주당은 이날 사태가 벌어졌던 연방의회 의사당에서 행사를 열고 트럼프 대통령을 비난했다. 미국 각지에서는 1·6 사태 찬반 집회가 각각 진행됐다.

CNN은 “그날의 근본적 사실들은 여전히 깊은 분열을 부추기며 상반되는 정치적 현실을 만들어내고 있다”고 전했다.