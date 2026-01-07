남양주시, 농업인핵심리더 교육·풍년농사기원 행사 개최

경기 남양주시는 7일 농업기술센터에서 ‘2026년 새해농업인실용교육 농업인핵심리더 과정’을 진행하고, 농업기술센터 승강기 준공식과 풍년농사 기원 행사를 함께 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 새해 영농을 준비하는 농업인을 위한 실용교육과 함께, 교육시설의 접근성을 높이기 위해 설치된 승강기 준공을 기념하기 위해 마련됐다.

행사에는 주광덕 시장을 비롯해 관내 농업인단체 임원과 농업인 등 100여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

이날 준공된 승강기는 어르신과 장애인 등 이동 약자의 편의를 위해 설치됐으며, 농업기술센터를 찾는 모든 시민에게 편리한 교육환경을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

농업인핵심리더 과정 특강은 이동훈 주빈HRD교육연구소 대표가 ‘사상체질을 통한 소통능력 향상 방법’을 주제로 진행했다. 강의는 체질별 성향을 이해하고 소통 역량을 높이는 내용을 중심으로, 농업 현장에서의 협업 능력 강화에 초점을 맞췄다.

이어 농업기술센터에서는 2026년도 주요 사업과 분야별 농업정책 추진 방향을 안내하며 행사를 마무리했다.

주광덕 시장은 “농업인핵심리더 교육은 새해 농사를 준비하며 서로의 경험과 지혜를 나누는 뜻깊은 자리”라며 “이번 교육을 계기로 남양주 농업이 더욱 활기를 띠고, 풍성한 결실로 이어지길 바란다”고 말했다.

한편, 2026년도 새해농업인실용교육은 1월 29일까지 총 24개 과정으로 운영되며, △농업인핵심리더 △배 △마늘·생강 △고추 등 품목별 교육이 진행된다. 교육에 관심 있는 시민 누구나 참여할 수 있다.