포항 대표 미식·관광 명소, KBS2 신상출시 편스토랑 통해 전국에 소개

포항의 맛과 명소, KBS2 ‘신상출시 편스토랑’ 이달 9일, 23일 총 2회 방영

스페이스워크부터 구룡포 대게거리까지, 미식·관광 매력 전국에 알린다

포항의 대표 관광지와 특색 있는 미식 문화가 KBS2 인기 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’을 통해 오는 9일과 23일, 총 2회에 걸쳐 전국 시청자들에게 소개된다.

스페이스워크 전경. 포항시 제공

7일 포항시에 따르면 9일 방송에서는 포항의 랜드마크인 스페이스워크를 비롯 겨울철 대표 별미인 구룡포 과메기 덕장, 과메기를 활용한 다양한 요리, 그리고 포항 최대 전통시장인 죽도시장이 차례로 전파를 탄다.

출연진들은 직접 주요 명소를 방문해 포항의 지역 식재료와 관광자원의 매력을 생생하게 전달할 예정이다.

이어 23일 방송에서는 구룡포 대게거리를 중심으로 동해안을 대표하는 수산물인 대게와 겨울철 별미로 손꼽히는 방어요리가 소개된다.

싱싱한 제철 수산물을 활용한 다양한 요리로 포항만의 풍부한 해양 미식 자원이 집중 조명될 전망이다.

구룡포과메기 덕장

죽도시장 전경

시는 이번 ‘신상출시 편스토랑’ 2회 연속 방영으로 지역 농·수산물의 인지도를 제고하는 한편 겨울철 관광객 유입 확대 및 지역경제 활성화에 긍정적인 파급효과를 기대하고 있다.

윤천수 관광산업과장은 “전국적으로 사랑받는 프로그램으로 포항의 대표 관광지와 미식 자원이 잇따라 소개돼 매우 뜻 깊다”며 “앞으로도 방송과 미디어 콘텐츠를 활용한 홍보를 지속적으로 추진해 포항을 대한민국을 대표하는 해양·미식 관광도시로 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편 포항시는 지역 특산물과 관광자원을 연계한 다양한 콘텐츠 발굴을 통해 체류형 관광 활성화 및 지역 상권 경쟁력 강화를 지속 추진할 방침이다.