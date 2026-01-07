우리은행도 희망퇴직 돌입…최대 31개월치 임금 지급

우리은행이 다른 은행들과 마찬가지로 올해 희망퇴직을 받는다.

7일 금융권에 따르면 우리은행은 이달 13일까지 희망퇴직 신청을 받는다. 이번 희망퇴직 대상은 1970~1971년생 전 직원이다. 1972년 이후 출생한 직원은 직급별로 기준을 달리했다.

사진=연합뉴스

구체적으로 소속장(지점장·부장)급은 전원, 관리자(부지점장·부부장)급은 1977년 말 이전 출생자, 책임자(차장·과장)와 행원(대리·계장)급은 1980년 말 이전 출생 직원이 대상이다.

특별퇴직금 규모는 최대 31개월치다. 1971년생과 1972년 이후 출생 직원에게는 31개월치 기본급을 지급한다. 1970년생의 경우 생일에 따라 1월~6월생은 21개월치, 7월~12월생은 23개월치를 각각 받는다.

앞서 주요 시중은행들도 잇달아 희망퇴직 접수를 진행했다. 하나은행은 지난 2일부터 5일까지 만 15년 이상 근무한 40세 이상(일반직원 기준)을 대상으로 준정년 특별퇴직 신청을 받았다. 하나은행 역시 최대 31개월치 평균임금을 특별퇴직금으로 지급한다.

신한은행은 지난달 만 40세인 1985년생부터 희망퇴직 신청을 받았으며, NH농협은행도 지난해 11월 10년 이상 근무한 40세 이상 직원을 대상으로 신청을 마감했다. 은행권이 비대면 금융 확대와 인건비 절감 등을 이유로 매년 대규모 희망퇴직을 정례화하는 분위기다.