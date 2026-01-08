‘1만원 푸짐 안주’ 청주 육거리야시장 ‘좋아요’

6개월간 16만 방문·20억 매출

“경기 침체됐던 시장에 새 가능성”

충북 청주시가 육거리종합시장에서 진행한 ‘육거리야시장’(사진)이 전통시장에 활력을 불어넣었다.



시는 지난해 6월부터 12월까지 총 26회에 걸쳐 ‘육거리야시장 만원’을 운영한 결과 방문객 약 16만명, 매출 약 20억2000만원을 기록했다고 7일 밝혔다. 이는 청주시활성화재단과 육거리야시장사업단 등과 함께 전통시장의 정취, 먹거리, 문화, 야간 관광을 결합한 시도다.



시에 따르면 육거리시장 만원은 육거리시장에 인파들이 몰린다는 뜻이다. 또 1만원으로 푸짐한 한 끼와 안주, 술 등을 즐길 수 있다는 뜻을 담았다. 전문성을 높이기 위해 시활성화재단을 구성하고 상인회 등이 참여한 사업단도 꾸렸다. 우선 시는 지난해 6월13일부터 6차례 육거리야시장을 시범으로 운영했다. 푸드트럭과 포장마차, 프리마켓 등 40여개 팀이 참여해 먹거리와 즐길 거리를 제공하면서 당시 5만4000여명이 방문하는 등 가능성을 확인했다. 이어 9월에는 ‘어게인 육거리야시장’으로 2만7000여명이 찾아 4억4000만원의 매출을 올렸다. 10월과 11월에는 생맥주와 라면을 주제로 한 ‘호프&라면 페스타’로 5만3000명의 발길을 끌며 6억여원의 매출을 기록했다. 12월에는 ‘육거리 포차 페스타’로 2만6000여명이 찾았다.



시는 올해 시활성화재단에 위탁해 육거리야시장을 지속해서 운영할 계획이다. 육거리야시장사업단의 자립 기반 강화, 전통시장과 원도심 상권 활력 확산을 위해서다.