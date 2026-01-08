“출근길 꽁꽁 언다”…서울 체감 -13도 ‘기습 한파’ 몰려와 [오늘 날씨]

낮에도 수도권 지역 영하권

건조주의보…산불 조심해야

목요일인 8일은 북서쪽에서 밀려온 강력한 찬 공기의 영향으로 전국이 꽁꽁 얼어붙을 전망이다. 아침 최저기온이 영하 14도까지 떨어지고, 칼바람까지 더해져 체감 온도는 더욱 낮을 것으로 보인다.

지난 2일 서울 최저기온이 -12도를 기록한 가운데 서울 종로구 세종대로에서 두꺼운 옷차림을 한 시민들이 출근하고 있다. 뉴시스

기상청은 “8일 전국이 대체로 맑겠으나, 기온이 전날보다 5도에서 10도 이상 큰 폭으로 떨어지며 매우 춥겠다”고 예보했다.

이날 아침 최저기온은 -14~-2도, 낮 최고기온은 -3~5도로 평년보다 낮겠다. 특히 강원 내륙과 산지 등은 기온이 10도 이상 급강하해 영하 10도 아래의 혹한이 예상된다. 바람도 강하게 불어 서울의 아침 체감온도는 -13도, 부산은 -9도까지 떨어질 것으로 보인다.

주요 지역별 아침 최저기온은 △서울 -9도 △인천 -9도 △수원 -9도 △춘천 -13도 △강릉 -8도 △청주 -8도 △대전 -8도 △전주 -6도 △광주 -4도 △대구 -6도 △부산 -4도 △제주 3도다.

낮 최고기온은 △서울 -1도 △인천 -2도 △수원 -1도 △춘천 -1도 △강릉 3도 △청주 0도 △대전 2도 △전주 2도 △광주 3도 △대구 3도 △부산 4도 △제주 5도로 예상된다.

하늘은 대체로 맑겠으나 서해안과 제주도에는 가끔 구름이 많겠다. 제주도에는 새벽부터 오전 사이 5mm 미만의 비나 1~3cm(산지)의 눈이 내리겠고, 울릉도와 독도에도 1~5cm의 눈 또는 비가 예보됐다. 전남 서해안에는 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리는 곳이 있겠다.

추위와 함께 ‘건조 주의보’도 내려졌다. 당분간 동쪽 지역을 중심으로 대기가 매우 건조하겠으며, 바람까지 강하게 불어 작은 불씨가 큰불로 번질 위험이 크다. 기상청은 산불 등 각종 화재 예방에 각별한 주의를 당부했다.

바다의 물결은 동해 먼바다에서 최대 4.0m로 매우 높게 일겠고, 서해와 남해 앞바다에서도 0.5~2.5m로 일겠다. 미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.