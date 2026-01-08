조세호 복귀 소식에 “지금 해보자는거냐…와이프 영상 공개할 것”

개그맨 조세호의 복귀 소식에 조폭 연루설 폭로자가 재등판했다.

범죄 제보 채널 운영자 A는 7일 자신의 인스타그램을 통해 "조세호 씨가 모든 방송에서 하차하고 반성하는 모습을 보였을 때 난 더 이상 폭로하지 않았다. 3주 후 복귀 소식을 듣고 너무 화가 났다"고 전했다.

이어 "알고 보니 (조세호 지인인 조폭) 최모씨가 해외로 도피했다고 하더라. 고소한다고 한 사람이 왜 도피했을까요?"라고 되물었다.

그러면서 "조세호씨를 개인적으로 싫어하지 않는다. 도덕적으로 유명인이 저런 사람들과 계속 관계를 유지하며 호형호제하는 모습은 좀 아닌 것 같아서 폭로를 결심했다. 3년 동안 자숙하라는 게 아니다. 최씨가 처벌 받으면 방송 복귀를 신경 쓰지 않겠지만, 지금의 모습은 옳지 않다. 본인이 가장 잘 알고 있을 거다. '정말 하늘을 우러러 한 점 부끄러움이 없는지."라고 말했다.

A는 "최근 다시 조세호 복귀 이슈가 뜨겁다. 한 번 차분히 생각해 볼 필요가 있다. 조세호는 당시 모든 방송에서 하차했다. 일반적으로 본인에게 전혀 문제가 없다면, 전면 하차까지 이어지는 경우는 흔치 않다"고 말했다.

이어 "관련 사안은 대형 로펌을 통한 법률 검토가 이뤄졌을 것"이라며 "참고로 최씨 변호사는 법무법인 김앤장이다. 최씨는 해외로 도피하고 이후 조세호 복귀가 빠르게 진행된다. 이 흐름이 과연 우연인지, 아니면 사전 조율된 결과인지 여러분은 어떻게 보느냐"고 했다.

A는 전날에도 "조세호씨가 복귀한다고요? 최씨가 해외로 잠적해 수사가 어려워지니 갑자기 복귀하는 거냐"면서 "복귀하시라. 그럼 나도 최씨 집에서 (조세호가) 아내와 함께 찍은 영상을 공개하겠다"고 경고했다.

최근 조세호는 조폭 연루설로 인해 KBS 2TV '1박2일' 시즌4와 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 하차했다. A는 조세호가 불법도박 사이트를 운영하는 조폭 최모씨와 친분있다고 주장했다.

그는 "지인이라는 핑계로 고가 선물을 항상 받으면서 조직폭력배 일원이 운영하는 프랜차이즈 홍보를 해주고 있다"고 폭로했다. 조세호가 최씨와 어깨동무하고 음주가무하는 사진 등도 공개했다.

이에 소속사 A2Z엔터테인먼트는 지난달 5일 "지인 사이일 뿐, '금품이나 고가 선물을 수수했다'는 의혹은 사실무근이다. 법적대응을 검토 중"이라고 밝혔다.

조세호는 지난달 9일 "여러 지방 행사를 다니다 보니 다양한 사람들을 만나게 됐다. 주변 사람들과 관계에 신중했어야 했는데, 성숙하게 대처하지 못했다"며 "그 인연으로 인해 제기된 의혹은 전혀 사실이 아니다. 사진 속 모습 자체로 실망을 줬다는 점 잘 알고 있다. 깊이 반성하고 사과드린다"고 했다. 3주 만인 31일 넷플릭스 '도라이버4' 복귀 소식이 전해졌다. 넷플릭스는 "도라이버 새 시즌을 열심히 준비하고 있다. 조세호씨는 시즌3에 이어 시즌4 역시 함께할 예정"이라고 했다.