“내 집 있으면 행복할까?”…저소득 vs 고소득 달랐다

내 집을 장만하면 삶도 더 행복해질까. 주택 소유가 삶의 만족도로 이어진다는 통념이 모든 계층에 적용되지 않는 것으로 나타났다. 소득 수준과 생애주기에 따라 뚜렷한 차이를 보였다는 연구 결과가 나왔다.

부산대는 도시공학과 최열 명예교수 연구팀이 2008년부터 2023년까지 16년에 걸친 한국복지패널(KOWEPS) 장기 추적자료를 활용해 주택 소유의 단기 효과와 장기 효과를 구분해 분석한 논문을 발표했다고 7일 밝혔다.

서울 중구 남산에서 서울시내 아파트가 보이고 있다. 뉴시스

연구 결과에 따르면 전체 표본에서는 주택 소유 여부 자체가 삶의 만족도와 통계적으로 유의미한 관련을 보이지 않았다. 하지만 소득 수준별 분석에서는 뚜렷한 차이가 나타났다.

저소득 가구의 경우 장기간 자가 상태를 유지하는 것은 삶의 만족도를 높이는 반면 자가로 전환되는 단기 시점에서는 만족도가 유의하게 낮아졌다. 이는 주택 구입 과정에서 수반되는 대출 부담과 재정적 압박이 단기적으로 작용한 결과로 해석된다.

반면 중·고소득 가구에서는 장기적인 자가 거주 상태 자체가 삶의 만족도와 오히려 부정적인 관계를 보이며, 주택 소유가 반드시 주관적 행복으로 이어지지 않는 양상이 확인됐다. 이는 시간이 지남에 따라 주거 수준에 대한 기대치가 높아지는 현상과 관련된 결과로 풀이된다.

이번 연구에서 가장 일관되게 강한 영향을 미친 요인은 주택 소유 여부가 아니라 근린 만족도였다. 거주 지역의 환경과 생활 여건에 대한 만족도가 높을수록 삶의 만족도 역시 크게 높아졌으며, 이같은 효과는 소득 수준과 생애주기에 관계없이 전 집단에서 공통적으로 관찰됐다. 이는 주거정책이 소유 중심 접근을 넘어 지역 환경과 생활 여건의 질을 함께 고려해야 함을 시사한다고 연구팀은 전했다.

서울시내 부동산. 뉴시스

부산대 연구팀은 “이번 연구는 주택 소유의 효과가 획일적이지 않다는 점을 장기간 실증 자료를 통해 확인했다는 점에서 의미가 크다”며 “주거정책은 단순히 자가 보유를 장려하는 방향이 아니라 소득 수준과 생애주기에 따라 주거 안정이 실제 삶의 만족으로 이어질 수 있는 조건을 정교하게 설계할 필요가 있다”고 설명했다.

한편 이번 연구는 도시·주거 분야의 대표적인 국제 SSCI 학술지인 ‘도시과학국제저널’(International Journal of Urban Sciences) 2026년 6월호에 게재될 예정이다.