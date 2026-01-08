서울 생애 첫 주택 매수 4년 만에 최다…집값 불안에 ‘패닉 바잉’한 30대

작년 서울 생애 첫 집합건물 매수자 6만1132명

전년比 26.1%↑…더 오르기 전에 사자’ 심리

서울 남산에서 바라본 아파트의 모습.

지난해 서울 아파트 등 집합건물을 생애 처음으로 매수한 인원이 4년 만에 최다를 기록했다. 집값 불안에 30대를 중심으로 ‘더 오르기 전에 사자’는 패닉 바잉 기류가 두드러졌던 것으로 보인다.

8일 법원 등기정보광장에 따르면, 지난 한 해 서울에서 생애 첫 부동산을 구입한 이들 중 집합건물(아파트, 오피스텔, 연립·다세대 등)을 매수한 인원은 전날까지 등기 완료분 기준 6만1132명으로 집계됐다.

이는 전년(4만8493명)보다 약 26.1% 증가한 수치다. 부동산 시장이 활황이던 2021년(8만1412명) 이후 가장 많은 수준이다.

연령대별로는 30~39세가 3만473명으로 전체의 절반가량을 차지했다. 이어 40~49세(1만3850명), 19~29세(6503명), 50~59세(6417명) 등 순이었다.

생애 첫 매수자가 증가한 것은 서울 아파트값이 가파른 상승 추세 속 ‘지금 아니면 이 가격에 집을 살 수 없다’는 포모(FOMO·소외공포) 심리가 반영된 결과로 풀이된다.

월별 통계를 보면 6월이 7609명으로 연중 가장 많은 인원을 기록했다. 이는 7월 3단계 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 시행을 앞두고 막차 수요가 몰렸다.

또 세금으로 집값을 잡지 않겠다는 새 정부에 대한 기대감으로 서울 아파트 시장이 크게 요동친 시기였다.

한국부동산원 주간 아파트 가격 통계에 따르면, 지난해 마지막 주 서울 아파트 가격은 2024년 마지막 주 대비 평균 8.71% 오른 것으로 나타났다. 집값이 급등했던 문재인 정부 시기 상승률을 넘어섰다.

아울러 지난해 6·27 대책과 10·15 대책으로 주택 구입 관련 대출을 조였음에도 생애 최초 주택 구입자에게는 주택담보대출비율(LTV) 70%가 유지된 것도 일부 영향을 미쳤을 것으로 보인다.

자치구별 생애 최초 집합건물 매수자가 가장 많았던 곳은 강남 3구 중 하나인 송파구(3851명)였다.

이어 동대문구(3842명), 강서구(3745명), 노원구(3742명), 강동구(3400명), 은평구(3206명), 영등포구(3181명), 마포구(3089명), 성북구(2923명) 등의 순이었다.

반면, 강남 3구에 포함된 강남구(2253명)·서초구(2184명) 및 이들 지역과 함께 일찌감치 규제지역으로 묶인 용산구(1246명)는 상대적으로 인원이 적었다.

새해 들어서도 이러한 움직임은 계속될 것으로 예상된다.

다만, 생애 첫 주택 구입자들의 자금력이 고가 주택을 구입하기는 어려운 경우가 많아 구축 아파트 기준으로 10억원 이하 가격대의 매물이 나오는 곳 등 중저가 주택 물량이 상대적으로 풍부한 지역에 몰릴 것으로 예측된다.