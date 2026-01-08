행안장관, 경찰·소방청 등 산하기관 '공개 업무보고' 받는다

행정안전부가 이달 경찰청, 소방청 등 20개 산하기관의 업무보고를 공개할 방침이다.

행안부는 8일과 12일, 14일 사흘에 걸쳐 경찰청, 소방청과 20개 산하기관의 업무보고를 실시한다.

8일 오전 10시에는 소방청과 소방청 소속 산하기관 5곳이 윤호중 행안부 장관에게 업무보고를 한다. 보고에 참여하는 산하기관은 대한소방공제회, 소방산업공제조합, 한국소방산업기술원, 한국소방시설협회, 한국소방안전원이다. 해당 업무보고는 당일 KTV에서 생중계한다.

행정안전부. 뉴스1

같은 날 오후 3시에는 한국지능정보사회진흥원, 한국지역정보개발원, 한국승강기안전공단 등 행안부 산하 디지털·안전분야 3개 기관이 업무보고를 한다.

12일 오후 3시에는 경찰청과 산하기관인 경찰공제회, 총포화약안전기술협회, 한국도로교통공단이 업무보고에 나선다.

14일에는 행안부 산하 공공부조·재정세제 분야 4개 기관과 지방자치·과거사 분야 5개 기관의 업무보고가 각각 열린다. 오전 10시에는 대한지방행정공제회와 한국지방재정공제회, 지방공기업평가원, 한국지방세연구원, 오후 2시에는 한국섬진흥원, 한국지방행정연구원, 국립국가폭력트라우마치유센터, 민주화운동기념사업회, 일제강제동원피해자지원재단이 윤 장관에게 업무보고를 한다.

경찰청 및 행안부 산하기관의 업무보고 영상은 행안부 유튜브를 통해 사후 공개될 예정이다. 행안부는 업무보고 당일 사후 브리핑을 열어 세부 내용도 국민과 언론에 알릴 계획이다.

장관이 기관별로 직접 업무보고를 받는 것은 이번이 처음이다. 이재명 대통령이 각 부처 장관이 소관 기관들로부터 직접 업무보고를 받도록 지시한 데 따른 조치로 풀이된다. 그간 행안부 외청과 산하기관 새해 업무보고는 장관이 참석하는 신년인사회 자리에서 함께 이뤄지는 경우가 많았다.