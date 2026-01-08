구리 ETF, 2026년 들어 수익률 7% 육박…상승장에 투자자 몰려

국제 구리 가격이 사상 최고치를 경신하면서 관련 상장지수펀드(ETF) 수익률도 동반 상승하고 있다.

8일 연합인포맥스에 따르면 국내 증시에 상장된 구리 관련 ETF는 올해 들어 7%에 육박하는 수익률을 기록 중이다. ‘KODEX 구리선물(H)’은 6일까지 6.97% 상승했고 ‘TIGER 구리실물’은 6.49% 올랐다.

사진=AFP연합뉴스

가격 상승세에 매수세도 몰렸다. 같은 기간 개인 투자자는 TIGER 구리실물을 210억원 순매수했고 외국인은 7200만원어치를 사들였다.

이는 국제 구리 가격 급등 영향이다. 로이터통신은 6일(현지시간) 영국 런던금속거래소(LME)에서 3개월물 전기동(고순도 구리) 선물 가격이 톤(t)당 1만3387.5달러를 기록했다고 보도했다. 이는 사상 최고치다. 지난해 44% 급등한 구리 가격은 올해 들어서도 6% 넘게 상승하며 강세를 이어가고 있다.

시장에서는 미국 내 재고 비축 움직임을 가격 상승의 주요 배경으로 꼽는다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 관세 재검토를 시사하면서 미국 내 구리 가격에 프리미엄이 형성됐고 관련 거래가 활발해졌다는 분석이다.

삼성선물 옥지회 연구원은 “12월 미국 구리 수입량은 7월 이후 최고치를 기록했고 미국 시카고상품거래소(CME) 창고에는 44일 연속 구리가 순유입돼 재고가 50만t을 넘어섰다”며 “지난 1년 동안 LME 재고가 절반가량 줄어든 점을 고려하면 미국발 선수요가 글로벌 공급을 압박하는 상황”이라고 설명했다.

칠레 만토베르데 구리·금 광산 파업에 따른 공급 차질 우려도 가격을 자극했다. 만토베르데 광산의 생산량은 2만9000~3만2000t으로 전 세계 생산량(2400만t) 대비 미미하지만 이번 파업이 대규모 연쇄 파업의 신호탄이 될 수 있다는 우려 때문이다.

인공지능(AI) 데이터센터 증설로 전선용 구리 수요가 늘어난 점도 긍정적 요인이다. 이에 씨티그룹은 올해 1분기 구리 가격 전망치를 기존 t당 1만2000달러에서 1만4000달러로 상향 조정하며 “향후 수주간 구리에 대해 전술적으로 강세 입장”이라고 밝혔다.