광희, 임시완에 '굴욕'... 추성훈 '키링남' 자리 뺏겨

광희가 추성훈‧임시완의 친분에 섭섭함을 표현했다. MBCentertainment

방송인 광희가 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’를 통해 추성훈과 얽힌 ‘키링남’ 굴욕 에피소드를 털어놓으며 웃음을 자아냈다.

지난 7일 방송된 MBC ‘라디오스타’에서 김동현, 광희, 던, 아모띠가 출연했다. 이날은 ‘새해 복근 많이 받으세요!’ 특집으로 꾸며졌다.

방송에 등장한 광희는 오랜 친분을 이어온 전직 종합격투기 선수 추성훈과의 일화를 공개했다. 광희는 추성훈의 곁을 지키던 ‘키링남’ 포지션을 임시완에게 빼앗겼다고 서운한 감정을 표현했다.

그는 “추성훈의 유튜브가 구독자 200만 명을 돌파하며 대박 났다. (추)성훈이 형 채널에 출연하는 건 하늘의 별따기이다”고 운을 뗐다. 전부터 추성훈은 광희에게 유튜브 출연해달라고 말해서 광희는 추성훈의 유튜브 채널에 출연하려고 했지만, 제니, 장원영, 박서준 등 이미 유명한 아티스트들이 출연하고 막상 제의가 안 왔다고.

그러던 중 임시완이 추성훈 채널의 특집 편에 출연하자 광희는 “시완이랑 성훈 형을 소개해 준 게 나다. 언제부턴가 둘이 부쩍 친해지더니 나에게 (추성훈이) ‘시완이랑 더 친해져서 미안하다’고 영상 편지를 남겼다”고 말했다.

광희가 회식 때 수발을 들었지만 추성훈의 채널에는 임시완이 출연하게 됐다고 밝혔다. MBCentertainment

또 광희는 임시완, 추성훈과 같은 회사에 속해 있다며 “우리 회사가 회식을 많이 해서 자리에서 고기를 굽거나 반찬이 떨어졌을 때 챙겨주는 등 도와줬는데 결국은 임시완이랑 놀더라”고 섭섭함을 드러냈다.

이야기를 듣던 김구라는 추성훈 성대모사를 하며 이야기를 푸는 광희에게 ‘광희는 성대모사 얻었잖아“라며 위로의 말을 건넸다.

광희는 ”라스 덕분에 고마워요“라며 추성훈 성대모사로 화답했다.

한편 임시완이 ‘더블랙레이블’로 소속사를 옮기게 되자 광희는 “꿈에 그리던 회사다”며 부러움을 표현했다.