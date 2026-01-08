"트럼프 가족 가상화폐 회사, 은행업 인가 신청"

이해상충 우려도

"트럼프, 의결권 없는 지분 가질 것"

도널드 트럼프 미국 대통령 가족의 가상화폐 회사인 '월드 리버티 파이낸셜'이 미국 내 은행업 인가를 신청했다.



7일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 블룸버그 통신에 따르면 월드 리버티는 미국 통화감독청(OCC)에 스테이블코인을 취급하는 '월드 리버티 신탁' 인가를 신청했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

지난해 'USD1'라는 이름의 스테이블코인을 출시한 월드 리버티는 은행업 인가가 승인되면 가상화폐 거래소와 금융투자회사 등 기관 고객을 대상으로 디지털 자산 수탁 등 사업을 확대할 수 있게 된다.



다른 스테이블코인을 보유한 고객을 상대로 USD1으로 자산을 교환해주는 서비스도 제공할 계획인 것으로 전해졌다.



스테이블코인은 실물 자산에 가치가 연동된 가상화폐로, USD1은 미국 달러화와 1대1 상환이 되도록 설계됐다.



월드 리버티의 법률 고문이자 '월드 리버티 신탁'의 최고신탁책임자(CTO)를 맡게 될 맥 매케인은 은행업 인가를 받으면 제삼자 서비스 제공자에 의존할 필요가 없이 제품 개발 및 출시 속도를 획기적으로 높일 수 있다고 WSJ에 설명했다.



한편 이번 인가 신청을 두고 비판 여론도 크다고 WSJ은 전했다. 이해 상충의 소지가 있다는 것이다.



앞서 트럼프 대통령은 월드 리버티의 사업을 도운 가상화폐 거래소 '바이낸스'의 창업자 자오창펑을 작년 10월 사면해 대가성 특혜가 아니냐는 논란을 빚은 바 있다.



월드 리버티 신탁의 회장으로 취임할 예정인 잭 위트코프는 트럼프 대통령과 가족이 신설 은행에 갖는 지분은 의결권이 없으며, 트럼프 일가가 경영진으로 참여하거나 일상적 경영권을 행사하지 않을 것이라고 WSJ에 말했다.



잭 위트코프는 트럼프 대통령의 특사인 스티브 위트코프의 아들이며, 트럼프 대통령의 세 아들과 함께 월드 리버티를 공동 창업했다.



트럼프 행정부는 친(親) 가상자산 기조를 내세우고 있으며 지난달에는 서클, 리플, 팍소스 등 가상화폐 업체 여러 곳에 은행업 인가를 내줬다.



월드 리버티가 발행한 USD1의 현재 시가총액은 34억달러(약 4조9천억원)에 달한다.

