[포토] ‘프로젝트 Y’' 팀, 故 안성기 기리며 묵념

8일 서울 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 ’프로젝트 Y’의 언론시사회에 참석한 출연 배우들이 故 안성기를 추모하는 의미에서 묵념의 시간을 갖고 있다.
영화 ’프로젝트 Y’는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선(한소희 분)과 도경(전종서 분)이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 작품으로, 영화 '박화영' '어른들은 몰라요' 등을 선보였던 이환 감독이 메가폰을 잡았다.
