김경희 시장 “더 큰 성장, 든든한 민생”…‘반도체·쌀의 고장’ 이천시 산업·농업 미래도시 청사진

“반도체·드론 중심 신성장 생태계 확충”…산업진흥원 등 설립

“반도체 산업에선 인력이 제일 중요”…새만금 이전 논란 일축

본예산 1조3500억…산업·복지·안전·문화·농업 ‘5대 과제’

창업센터, 장애인복지관, 비전센터, 드림센터 등 인프라 확충

맞춤형 고용, 생계급여 확대, 보훈수당 인상 등 사회안전망 강화

‘반도체와 쌀의 도시’ 경기 이천시가 반도체·드론 산업을 중심으로 신성장 생태계를 확충하고 농업·복지·안전을 강화하는 내용의 새해 청사진을 내놨다.

김경희 경기 이천시장은 8일 시청에서 신년 간담회를 열어 “민선 8기의 성과를 완성하는 올해 더 큰 성장과 든든한 민생, 편안한 일상을 목표로 시정을 추진하겠다”고 밝혔다.

김경희 이천시장이 8일 시청에서 열린 신년 간담회에서 발언하고 있다. 이천시 제공

김 시장은 ‘미래도시’를 기치로 산업·복지·안전·문화·농업의 5개 역점 과제를 제시하면서 “변화를 주저하는 도시는 과거에 머물고 변화를 찾아 나아가는 도시는 미래를 선도한다”고 강조했다.

동력은 올해 편성한 본예산 1조3506억원이다. 김 시장은 우선 산업 생태계 구축을 목표로 이천산업진흥원 설립과 반도체 교육센터 운영, 산업단지 클러스터 확장 등 반도체와 드론을 중심으로 한 첨단산업 육성에 속도를 내겠다고 했다.

그러면서 “반도체는 용인에서 해야 한다”며 최근 불거진 새만금 이전 주장에 반대했다. 김 시장은 “전기 공급을 이유로 (용인 반도체 클러스터를) 이전한다는데, 반도체 산업에서 제일 중요한 건 인력”이라며 “용인시와 공동으로 인재 양성을 추진하고 이천 SK하이닉스 본사와 용인 클러스터·첨단산업단지를 잇는 도로·철도를 구축하고 있다”고 설명했다.

김경희 이천시장이 8일 시청에서 열린 신년 간담회에서 질문에 답변하고 있다. 이천시 제공

이천시는 민생복지 분야에선 청년창업 지원센터와 장애인복지관, 여성비전센터, 어린이드림센터 등 복지 인프라 확충에 나선다. 또 은퇴 세대를 위한 맞춤형 고용과 저소득층 생계급여 확대, 보훈수당 인상 등 사회안전망도 강화한다. 24시간 아이돌봄센터 2호점은 여성·아동친화도시의 위상을 이어갈 예정이다.

안전 분야에서는 24시간 재난안전상황실 운영과 지능형 폐쇄회로(CC)TV 확충에 집중한다. 공영주차타워 건립과 대중교통 체계 정립, 국책 도로망 구축, 광역급행철도(GTX)-D 노선 국가계획 반영 추진 등 교통 편의 증진 역시 과제로 삼았다.

아울러 예술인회관, 국제승마경기장, 설봉공원 야외대공연장 건립으로 문화·관광 거점을 확장하고, 체육공원과 파크골프장 조성으로 시민 누구나 10분 안에 공원과 체육 공간을 접하도록 할 계획이다.

8일 경기 이천시청에서 열린 신년 간담회. 이천시 제공

농업 분야에서는 ‘임금님표 이천쌀’의 해외 판로 확대와 스마트농업 도입, 친환경 축산 육성, 농민회관 건립 등을 거쳐 명품농업의 위상을 높이는 방안이 제시됐다. 농민 소득 안정과 복지 확대 정책도 함께 추진된다.

김 시장은 “시민들과 약속한 사업들을 챙기고 미래 이천을 위한 초석을 쌓는 일에 최선을 다하겠다”고 다짐했다.