[속보] 양념치킨·치킨무 최초 개발…‘K-치킨 아버지’ 윤종계씨 별세

지난달 30일 자택서 지병으로 별세

1970년대 대구서 ‘계성통닭’으로 시작

양념치킨과 치킨무를 발명해 국내 치킨 업계의 표준을 만든 윤종계 ‘맥시칸치킨’ 설립자가 향년 74세 나이로 별세했다.

지난달 30일 맥시칸치킨 설립자인 윤종계씨가 별세했다. tvN ‘유퀴즈 온 더 블록’ 캡처

8일 유족에 따르면 고인은 지난달 30일 오전 5시쯤 경북 청도 자택에서 지병으로 세상을 떠났다.

1952년 4월 대구에서 태어난 고인은 1970년대 말 대구 효목동에서 ‘계성통닭’을 시작했다. 특히 염지법과 붉은 양념소스를 최초로 개발해 신드롬을 일으켰다.

염지법은 물에 소금과 설탕, 향신료 등을 녹인 염지액에 닭을 담그거나 소금 및 가루 양념을 닭에 직접 문질러 육질을 부드럽게 하는 전(前)처리 과정이다.

고인은 1980년대 붉은 양념소스를 발명했다. 2020년 tvN 예능 프로그램 ‘유퀴즈 온 더 블록’에 출연해 “양념치킨 개발에 5개월 이상 걸린 것 같다. 매일 새로운 레시피를 만들고 실패하길 반복했다”고 전했다.

그러면서 “양념치킨을 처음 먹어본 사람들이 ‘손에 (양념이) 묻는다’고 시큰둥해 했지만, 곧 양념치킨을 먹으려는 이들이 전국에서 몰려들었다”고 당시를 회상했다.

이후 고인은 1985년 맵고 시고 달콤하다는 의미를 가진 ‘맥시칸치킨’의 브랜드를 본격화했다. 국내 최초로 닭고기 TV 광고도 시도하며, 공격적인 행보를 이어나갔다.

앙념 치킨. 게티이미지뱅크

고인은 치킨무 레시피도 처음 만들었다. 치킨을 먹으면 목이 답답하다는 점에 착안해 식초와 사이다를 곁들인 소스에 무와 오이를 넣은 것이 지금의 형태로 발전했다.

고인이 개발한 양념 통닭은 업계 표준이 됐고 수많은 치킨 업체가 고인의 영향 아래서 자라났다.

맥시칸치킨은 1988년에 하림과 육계 공급 계약을 체결했고, 한때 1700여개 체인점을 운영할 정도로 번창했다. 하지만 2003년에 이르러 문을 닫았고 2016년에 하림 지주가 맥시칸치킨의 지분을 인수했다.

유족은 부인 황주영씨와 아들 윤준식씨 등이 있으며, 지난 1일 낮 12시 발인을 거쳐 청도대성교회에 안장됐다.