박정원 “AI 에너지 시장 맞춤형 전략” [CES 2026]

두산회장, 주요경영진과 CES행

현지 글로벌 공채 면접관 참여

박정원 두산그룹 회장이 ‘CES 2026’ 현장을 찾아 인공지능(AI) 시대 급증하는 전력 수요에 두산만의 에너지 기술력으로 대응할 것을 경영진에게 주문했다. 박 회장은 7일(현지시간) 박지원 두산그룹 부회장, 정연인 두산에너빌리티 부회장, 스캇 박 두산밥캣 부회장 등 주요 경영진과 함께 CES 2026 현장을 방문했다.

박정원 두산그룹 회장(오른쪽)과 박지원 그룹 부회장(왼쪽)이 7일 ‘CES 2026’ 현장에서 두산 부스에 전시된 가스터빈 모형을 살펴보고 있다. 두산그룹 제공

가장 먼저 자사 전시장을 둘러본 박 회장은 “인공지능(AI) 시대를 맞아 데이터센터를 중심으로 전력 수요가 크게 늘어날 것이고, 고객 여건에 따라 에너지 수급 방식도 다양해질 것”이라며 “각각의 니즈(수요)에 대응할 수 있는 맞춤형 전략으로 에너지 시장을 리드해 나가겠다”고 밝혔다. 두산그룹은 이번 CES에서 ‘파워 바이 두산’을 주제로 지난해 미국 빅테크(거대기술기업)와 공급 계약을 맺은 380㎿(메가와트)급 발전용 대형 가스터빈 모형 등 AI 데이터센터에 필수적인 안정적 전력 공급 솔루션을 대거 선보였다.



박 회장은 미래 경쟁력 확보를 위한 인재 영입에도 공을 들였다. 두산은 이번 CES 기간에 맞춰 미국 현지에서 그룹 차원의 첫 해외 공개채용을 진행했는데, 박 회장이 직접 면접관으로 참여한 것이다. 면접에는 미국 최상위 공과대 석·박사급 인재들이 지원했다.