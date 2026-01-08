세계일보
윤호중 장관의 돌직구 질문 “소방점검 시 아직도 ‘돈 봉투’?”

입력 : 2026-01-08 17:40:59
수정 : 2026-01-08 17:40:58
김세희 기자 saehee0127@segye.com
정부세종청사서 소방청 업무보고 진행
“소방 점검 나온다고 하면 소상공인, 자영업자들은 봉투를 만들어놓고 계시는 분들이 있나요”
윤호중 행정안전부 장관이 8일 세종시 정부세종청사에서 김승룡 소방청장 직무대행에게 ‘2026년 소방청 업무계획’을 보고받고 있다. 세종=뉴시스

8일 행정안전부 외청인 소방청과 소속 기관들이 윤호중 행정안전부 장관에게 새해 업무보고를 하는 자리에서 뜻밖의 질문이 나왔다. 주제는 ‘촌지’, 이른바 돈 봉투였다.

 

윤 장관은 이날 정부세종청사에서 열린 소방청 업무보고에서 김승룡 소방청장 직무대행에게 “소방 점검을 너무 자주 오는 거 아니냐는 민원이 많다고 한다”고 지적하면서 이같이 물었다. 소방 점검 현장에 잘못된 관행이 여전히 남아있는지 따져 묻는 취지다.

 

이에 김 직무대행은 “산업화 시대에는 그랬다”면서도 “지금은 거의 다 없어졌다”고 답했다.

 

윤 장관은 “거의 다가 아니라 완전히 없어졌다는 말이냐”고 재차 확인했다.

 

김 직무대행은 “아주 없어졌다는 생각이 들고, 제도적으로도 현장에서 그런 문제들은 발견되지 않고 있다”고 강조했다. 다만 “소상공인들 입장에서는 어려움이 있는 거 같다. 특히 건물주는 시설보완 비용으로 이어질 수 있어 우려하는 것 같다”며 소방 점검에 소상공인들이 부담을 느끼는 이유를 해석했다.

 

김 직무대행은 또 소방당국의 특별소방검사 대상에 오르는 건물이 연간 15만건에 달하지만, 전체 건물 대비로는 10% 안팎 수준이라고 설명했다. 그는 “소방관들이 직접 검사하게 되면, 그 건물 안전을 그만큼 담보하는 것이라 좋은 쪽으로 국민께서 해석해주시면 좋겠다”고 말했다.

 

윤 장관은 김 직무대행의 답변을 들은 뒤 “방송을 보시는 국민께서도 소방 점검이 화재예방을 위한 도움을 드리기 위한 것이라는 점을 이해해주셨으면 좋겠다”며 “부담을 드리기 위한 것이 아니다”고 했다.

 

이어 “이제는 봉투 같은 것 절대 준비 안 하셔도 된다. 그런 부담 느끼지 말아달라”고 자영업자 등에게 당부했다.

 

김 직무대행에게는 “영업시간이 바쁠 때 소방 점검을 가는 것은 자제해 달라”며 “손님 없을 때, 한가한 시간을 택해서 부담을 최소화해달라”고 요청했다. 또 “상인연합회나 시민사회단체와 같이 (점검을) 나가 투명하게 하는 것을 느낄 수 있게 하면 어떨까 싶다”고 제안했다.

 

이에 김 직무대행은 “현장에서 그렇게 이뤄질 수 있게 하겠다”며 “과거 관행이 현장에서 없어질 수 있도록 체크하겠다”고 약속했다.

김세희 기자

