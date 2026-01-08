“회복과 자립 길로…” 임영웅 팬카페 ‘전북별빛방’, 정신재활시설 교육 후원

가수 임영웅의 전북 지역 팬카페 ‘전북별빛방’이 정신재활 당사자들의 자립과 회복을 돕기 위한 교육지원 후원에 팔을 걷어붙였다.

인산의료재단이 운영 중인 정신재활시설 아름다운세상은 임영웅 팬카페 전북별빛방이 정신재활인들의 교육지원 사업을 응원하기 위해 내년까지 2년간 단계적으로 후원을 약속했다고 8일 밝혔다.

가수 임영웅의 전북 지역 팬카페 ‘전북별빛방’ 회원들이 인산의료재단이 운영 중인 정신재활시설 아름다운세상을 찾아 시설 당사자들의 재활을 위한 교육 사업을 후원하며 손가락으로 하트를 만들어 보이고 있다. 전주시 제공

전북별빛방은 “이번 후원을 통해 아름다운세상에 등록된 정신재활 당사자들이 자신의 삶을 주체적으로 설계하고, 회복과 자립의 길로 나아가는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”는 뜻을 전했다. 특히 후원금이 당사자들의 역량을 키우는 교육지원 사업에 사용되길 희망한다고 밝혔다.

후원금은 자격증 취득을 위한 교육을 비롯해 직업·사회 적응 능력 향상 프로그램, 자기 계발과 문화·여가 활동 등 당사자들의 전인적 성장을 돕는 교육재활 사업 전반에 활용될 예정이다. 이를 통해 지역사회 안에서 보다 안정적으로 생활하며 자신의 가능성을 확장해 나갈 수 있을 것으로 기대된다.

아름다운세상 측은 “후원의 취지에 맞게 투명하고 책임감 있게 후원금을 운영할 것”이라며 “지속적인 지원이 당사자들에게 큰 응원과 희망이 되는 만큼 교육 지원 사업을 더 내실화할 계획”이라고 말했다.

전북별빛방은 그동안 소아암 등 환아들을 돕는데 앞장서 온 임영웅의 선한 영향력으로 꾸준한 나눔과 실천을 통해 지역사회에 따뜻한 변화를 만들어 왔다. 이번 후원 역시 팬덤의 사랑이 사회적 가치로 확장되는 의미 있는 나눔 사례로 평가된다.

한편, 아름다운세상은 전북도마음사랑병원과 전주시·정읍시·완주군 정신건강복지센터, 전주시중독관리통합지원센터 등과 협력해 지역 주민의 정신건강 증진을 위한 활동을 펼치고 있다. 특히, 인지 재활과 증상·약물 관리, 직업 재활 및 취업 지원, 가족 교육·상담 등 다양한 프로그램을 통해 정신질환자의 조기 치료와 사회 복귀를 지원하고 있다.