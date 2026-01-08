여야, 이혜훈 청문회 19일 하루 잠정 합의…"충분히 질의"

국힘, 재경위에 기재부 출신 이종욱·박수민 투입…청문위원 전력 보강

국회가 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 인사청문회를 19일 열기로 잠정 합의했다.



국회 재정경제기획위원회 여당 간사인 더불어민주당 정태호 의원은 8일 연합뉴스와 통화에서 "오늘 (국민의힘) 박수영 간사와 통화해 19일 하루만 열기로 합의했다"고 밝혔다.

정 의원은 "자정까지 하기로 시간을 정한 것은 아니고 늦게까지 질의를 충분히 할 수 있게 하자고 정했다"고 설명했다.



당초 국민의힘은 갑질과 부동산 투기 의혹 등 이 후보자를 둘러싼 논란이 적지 않아 19∼20일 이틀간 청문회를 진행해야 한다고 주장했다.



반면 민주당에선 이 중 하루만 진행해야 한다는 입장을 고수해왔다.



여야 간사가 청문회 일정을 잠정 합의함에 따라 재경위는 12일 전체회의에서 인사청문회 실시계획서 채택의 건을 의결할 예정이다.



한편 낙마 총력전에 나선 국민의힘은 청문회를 앞두고 일부 재경위원 사보임을 통해 청문위원의 전력을 보강할 예정이다.



원내수석부대표인 유상범 의원과 대구시당위원장 이인선 의원 대신 기획재정부 출신 이종욱·박수민 의원을 투입해 경제 관련 전문성을 확보한다는 차원이다.

<연합>