‘강동 안심택배함’ 美굿디자인상 본상 수상

구, 택배함에 센서 조명 달아

천호동 주택가 절도 66% 감소

서울 강동구가 주택가 택배 절도를 예방하기 위해 개발한 ‘안심택배함’(사진)이 미국 굿디자인어워드 2025 환경 부문에서 본상 수상작으로 선정됐다.

8일 강동구에 따르면 ‘안심택배함’은 천호3동 범죄예방 인프라 구축사업의 일환으로 개발된 시설로, 센서 조명과 택배함을 결합해 택배 절도 위험을 줄이고 야간 보행자의 안전을 강화했다.

구에 따르면 택배함이 천호동 저층 주택가에 설치된 후 택배 절도 건수가 약 66% 감소하는 효과를 거뒀다.

디자인은 강동구를 상징하는 빗살무늬 패턴을 적용하고, 미관 개선을 위해 골목 경관과 어우러지는 색상을 채택했다는 게 구의 설명이다.

이번 수상은 세계 55개국에서 제출된 1100여 점의 작품이 경쟁한 가운데 이뤄졌다. 구 관계자는 “공공성과 창의성, 실용성을 모두 충족한 디자인으로 높은 평가를 받았다”며 “주민들의 불안 해소와 안전성을 동시에 강화해 공공디자인 분야에서의 우수성을 인정받았다”고 설명했다.

수상으로 안심택배함은 시카고 아테네움 뮤지엄의 영구 디자인 컬렉션에 등재되며, 2025∼2026 굿디자인 어워드 도록에도 수록된다.

이수희 구청장은 “생활 속 위험을 줄이는 공공디자인을 지속적으로 발굴하고 혁신적인 디자인 행정을 이어가겠다”고 말했다.