中, 미국의 66개 국제기구 탈퇴 선언에 “중국은 다자주의 수호”

도널드 트럼프 미국 행정부가 유엔 산하기관 등 66개 국제기구 탈퇴를 선언하자 중국이 이를 비판하고 나섰다.

글로벌타임스, CGTN 등에 따르면 마오닝 중국 외교부 대변인은 8일 정례브리핑에서 “미국이 국제기구에서 탈퇴하는 것은 더 이상 뉴스가 아니다”며 “중국은 다자주의를 수호할 것”이라고 밝혔다.

마오닝 중국 외교부 대변인. 중국 외교부 제공

마오 대변인은 “국제기구와 다자기구의 존재 이유는 어느 한 국가의 이익을 섬기는 데 있는 것이 아니라 모든 회원국의 공동이익을 수호하는 데 있다”며 “유엔을 중심으로 한 국제체제는 지난 80년간 세계 평화와 안정을 유지하고 경제·사회 발전을 촉진하며 모든 국가의 평등한 권리와 이익을 지켜왔다”고 말했다.

그러면서 “다자체제가 효과적으로 운영돼야 약육강식의 논리 확산을 막고 국제질서가 ‘힘이 곧 정의’ 논리에 지배되는 것을 막을 수 있다”며 “이것이 세계 대다수 국가들, 특히 규모가 작고 취약한 국가들이 가장 절실히 필요로 하는 것”이라고 강조했다.

이어 “중국은 언제나 다자주의를 수호하고 국제문제에서 유엔이 중심 역할을 수행하는 것을 지지하며, 국제사회와 함께 보다 공정하고 합리적인 글로벌 거버넌스 체계 구축을 추진해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

앞서 백악관은 7일(현지 시간) “트럼프 대통령은 오늘(7일) 미국의 이익에 더 이상 부합하지 않는 66개 국제기구에서 미국이 탈퇴하도록 지시하는 대통령 각서에 서명했다”고 밝혔다. 탈퇴 대상 66개 기구에는 유엔 관련 기관 31개와 비(非)유엔 기관 35개로 유엔기후변화협약(UNFCCC), 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC) 등이 포함됐다.