하희라 "촬영 중 오토바이 사고…2년 동안 못 걸어"

배우 하희라가 과거 촬영 중 오토바이 사고로 2년 동안 걷지 못했다고 전했다.

하희라는 8일 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에 게스트로 출연했다.

배우 하희라. KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 캡처

하희라는 미모와 건강을 유지하는 자신만의 루틴을 공개했다.

하희라는 "평소 아침 루틴이 있다. 여유롭게 30분 일찍 기상해서 허리 스트레칭도 하고 철봉도 매달리고, 양치하고 따뜻한 물도 마신다. 밥 먹기 전에 단백질을 섭취하기도 한다"고 했다.

하지만 그가 이토록 건강을 챙기게 된 배경에는 생사를 넘나들었던 부상 경험에 있었다.

하희라는 "예전에 다쳐서 2년 동안 못 걸었던 적이 있다"라며 습관처럼 운동하는 이유를 밝혀 모두를 놀라게 했다.

하희라는 “당시 촬영을 하다가 오토바이에서 추락해 등을 다쳤다. 그런데 겉으로 피가 나지 않아서 괜찮은 줄 알고 병원에 가지 않았다”라고 회상했다.

그는 “그 후로 등부터 허리까지 통증이 천천히 찾아왔다. 결국 2년 동안 걷지 못할 정도로 상태가 악화됐다”며 “지금도 디스크가 척추 밖으로 밀려나와 있는 상태”라고 했다.

한편 하희라는 1993년 최수종과 결혼해 아들과 딸을 얻었다.

<뉴시스>