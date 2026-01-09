분노한 농민들은 왜 값비싼 샴페인을 강에 던졌나 [최현태 기자의 와인홀릭]

1911년 흉작·필록세라로 포도생산 급감/대형 네고시앙, 상파뉴 밖 포도로 ‘가짜 샴페인’ 생산/농민들 대거 봉기·샴페인 빼앗아 마른 강에 버려/품질 지키려 농민들 직접 샴페인 생산 시작/마른 밸리 터줏대감 샴페인 하우스 아퉁, 410년 포도 재배 역사 와인에 담아

아퉁 샴페인. 최현태 기자

여기 한 장의 삽화가 있습니다. 프랑스 상파뉴 한 마을의 골목과 다리 위를 가득 메운 성난 포도 재배 농부들이 샴페인을 가득 실은 마차를 멈춰 세우고 샴페인을 꺼내 마른 강(Marne)의 강을 향해 내던지는 그림입니다. 이 삽화는 1911년 4월 6일 전후로 발생한 유명한 ‘상파뉴 포도 재배자의 봉기(La Révolte des vignerons de Champagne)’ 사건을 스케치한 그림입니다. 농부들은 왜 강에 비싼 샴페인을 내던졌을까요. 410년이 넘는 세월 동안 ‘피노 뮈니에의 고향’ 발레 드라 마른(Vallée de la Marne)을 지킨 한 포도 재배 농부는 이 사건을 계기로 상파뉴, 특히 마른 밸리의 떼루아를 지켜내겠다는 일념으로 직접 샴페인 하우스를 설립합니다. 마른 밸리의 터줏대감, 샴페인 아퉁(Aton)입니다.

상파뉴 위치.

샴페인 봉기 삽화. 아통 홈페이지

◆샴페인 포도 재배자 봉기

1911년초 상파뉴 포도 재배 농가들의 분노는 극에 달합니다. 역대급 흉작과 필록세라로 포도 생산이 급감하자 대형 샴페인 하우스 등 네고시앙들이 상파뉴 밖에서 값싼 저품질을 포도를 몰래 대량 구매해 가짜 샴페인을 만들어 유통했기 때문입니다. 네고시앙들이 주로 루아르, 랑그독에서 포도나 벌크 와인을 사들인 뒤 상파뉴에서 블렌딩, 병입해 판매한 겁니다. 지금은 상상도 할 수 없는 일입니다. 하지만 당시만 해도 AOC(Appellation d'Origine Controlee·원산지통제명칭)가 제정되기 훨씬 이전이라 가능했던 일입니다. 재미있는 것은 여기에 부르고뉴 포도도 포함됐다는 점입니다. 그만큼 부르고뉴 와인보다 샴페인의 명성이 높았던 것으로 보입니다.

샴페인 봉기 당시 세금고지서를 불태우는 모습. ND Phot

농민들은 네고시앙들이 다른 지역 포도로 만든 와인을 샴페인으로 속여 팔고 정부는 이를 방관하자 1911년 1월부터 랭스(Reims), 에페르네(Épernay)를 중심으로 산발적인 폭동이 일어나기 시작합니다. 농부들은 “외부 포도로 만들면 샴페인이 아니다!”“부르고뉴 포도로 만든 샹파뉴는 가짜다!”는 구호를 외치며 대형 샴페인 하우스의 저장고와 상인을 습격했고 아이(Aÿ) 마을에는 방화까지 발생하는 심각한 위기상황으로 치닫게 됩니다. 결국 4월 6일을 전후에 농민들의 저항이 극에 달하면 삽화에 담긴 ‘샴페인 투척 사건’까지 발생합니다. 봉기는 프랑스 군대의 투입으로 진정됐지만 이 사건을 계기로 샴페인 생산의 지리적 범위를 법적으로 명확히 규정하는 계기가 됩니다. 외부 지역 포도나 와인을 들여와 ‘샴페인’으로 파는 행위가 금지됐고, 결국 1936년 AOC 제도가 상파뉴에 가장 처음으로 도입돼 생산 지역, 품종, 수확량, 양조 방식까지 엄격으로 법으로 관리하게 됩니다.

샴페인 아퉁 5대 레미 아퉁. 최현태 기자

◆400년 역사를 잇다

샴페인 봉기를 계기로 농민들은 대형 하우스에 의존하지 않고 직접 자신들의 브랜드로 샴페인을 만들기 시작합니다. 대표적인 생산자가 아퉁입니다. 아퉁 5대손 레미(Rémy)를 만났습니다. 아퉁 샴페인은 루비인터내셔널에서 수입합니다.

아퉁이 샴페인을 직접 만든 것도 100년 가까이 됐지만 포도 재배 역사는 410년이 넘습니다. 아퉁의 역사는 1610년 프랑스 왕 루이 13세 시대에 프랑수아 아통(François Haton)이 상파뉴 에페르네에서 서쪽으로 7km떨어진 발레 드 라 마른의 대표 산지 다메리(Damery)에서 포도밭을 일구며 역사가 시작됩니다. 가문이 보관한 문서가 이를 뒷받침합니다. 100여년 뒤인 1735년 7월 31일 작성된 토지 매매 공증 문서에 따르면 아퉁 가문 소유한 다메리 토지의 일부인 13베르주(verges·약 550~650㎡)를 46리브르에 피에르 베르니에(Pierre Bernier)에 판매한 내용이 담겨 있습니다. 따라서 이미 그 이전부터 다메리에 넓은 토지를 소유하고 있던 것으로 짐작됩니다.

아퉁 1735년 토지 거래 문서. 홈페이지

1917년 아퉁 가족 포도 수확 풍경. 홈페이지

포도만 재배하던 아통 가문은 ‘샴페인 봉기’이후 포도 재배자에서 샴페인 생산자로 변신합니다. 1928년 오크통도 제작하던 옥타브 아퉁(Octave Haton)이 샴페인 하우스를 설립해 5대째 이어지고 있습니다. 현재 3대 장 노엘 아톤(Jean-Noël Haton)이 1971년부터 4대 세바스티앙(Sébastien)과 하우스를 운영하고 있고 5대인 바프티스트(Baptiste)와 레미(Rémy)도 경영에 뛰어 들었습니다.

아퉁 패밀리. 장 노엘, 세바스티앙, 바프티스타와 레미(위에서 반시계 방향) 홈페이지

“샹파뉴의 역사는 늘 우아한 버블로만 기억되지만, 그 이면에는 농민의 격렬한 분노와 생존의 몸부림이 있었습니다. 1911년 샹파뉴 전역을 뒤흔든 포도 재배자들의 봉기는 단순한 소요가 아니라 오늘날 ‘진짜 샹파뉴’ 기준을 만들어낸 출발점이었죠. 그 역사적 소용돌이의 중심에 마른 밸리 다메리에서 우직하게 대를 이어 포도를 재배하던 아퉁도 있습니다. 우리는 세대가 바뀌어도 달라지지 않는 철학이 있습니다. 아퉁 가문만의 고유한 ‘서명’인 품질을 지키는 일입니다. 트렌드나 시장의 요구에 휘둘리지 않고, 오래 마셔도 질리지 않는 샴페인을 만드는 것이 아버지가 아들에게, 다시 손자에게 전해는 확고한 기준이랍니다.”

세바스티앙. 홈페이지

아퉁은 이런 철학에 따라 기본 퀴베도 최소 2년 이상 병숙성하고 프리미엄급은 6년, 7년, 길게는 10년 이상 숙성합니다. 특별한 날만 마시는 샴페인이 아니라, 인생에서 늘 함께 가는 샴페인을 만들려고 합니다. 이를 위해 과도한 오크향, 무거운 구조, 트렌드를 쫓는 과도한 표현은 버리고 입 안에 오래 남는 균형, 과하지 않은 풍미, 섬세한 산도와 당도, 한 잔이 자연스럽게 두 잔으로 이어지는 매력을 추구합니다.

아퉁 포도밭. 홈페이지

◆피노 뮈니에를 주인공으로

아퉁은 현재 60ha의 포도밭을 관리하며 이중 45ha를 직접 소유하고 있습니다. 구매하는 포도 때문에 네고시앙 마니퓔랑(Négociant-Manipulant)으로 분류되지만, 사실상 스타일은 레꼴탕 마니퓔랑(Récoltant-Manipulant) 샴페인처럼 뻔하지 않고 개성이 넘칩니다. 포도밭은 주로 발레 드 라 마른(Vallée de la Marne)의 여섯 개 마을에 있으며 다메리(Damery), 오빌레(Hautvillers, 프리미에 크뤼), 퀴미에르(Cumières, 프리미에 크뤼), 부르소(Boursault), 플뢰리 라 리비에르(Fleury-la-Rivière), 보시엔(Vauciennes), 퀴셰리(Cuchery)입니다.

아퉁 포도밭. 홈페이지

“마른 계곡은 서늘하고 서리가 잦으며 이런 자연 환경에서도 피노 뮈니에는 안정적으로 숙성되고 과즙도 풍성합니다. 마른 계곡이 ‘피노 뮈니에’의 고향으로 불리는 이유랍니다. 아퉁은 과거 샴페인의 단역에 머물렀던 피노 뮈니에를 주연 배우로 내세운 대표적인 샴페인 하우스입니다. 피노 뮈니에를 많이 사용하면 샴페인이 뻔하지 않고 개성이 뚜렷합니다. 더구나 과즙이 풍부해 누구나 쉽게 즐기기 좋아요. 모든 샴페인은 최소 2년에서 최대 10년 이상 숙성해 겹겹이 쌓인 복합미를 자랑합니다.”

아퉁 클래식 브뤼. 홈페이지

▶아퉁 브뤼 클래식(Brut Classic)

피노 뮈니에 60%, 피노 누아 40%. 최소 2년 이상 병숙성. 감귤 등 시트러스의 상큼한 과일향, 레드커런트, 복숭아, 살구, 사과, 서양배, 오렌지 제스트, 오렌지 꽃향, 가벼운 말린 과일, 말린 꽃, 브리오슈가 느껴집니다. 굴, 새우, 연어 카나페, 해산물 플래터, 가벼운 흰살 생선, 구운 닭 요리, 봄 채소, 부드러운 브리·고트·트러플 치즈와 잘 어울립니다.

아퉁 리저브. 홈페이지

▶아퉁 리저브 브뤼

피노 뮈니에 35%, 피노 누아 35%, 샤르도네 30%. 병숙성 기본 3년. 잘 익은 감귤, 흰 복숭아, 사과, 배, 오렌지 블로섬의 섬세한 향이 먼저 펼쳐지고 이어 헤이즐넛, 브리오슈, 토스트, 달콤한 향신료, 은은한 꿀 뉘앙스가 더해집니다. 입 안에서 더 둥글고 크리미한 질감이 느껴지고 산도는 부드럽고 밸런스가 좋습니다. 과일미와 효모 풍미의 균형이 뛰어납니다. 길고 정제된 여운에서는 미네랄 터치가 기분 좋게 다가옵니다. 가리비 버터구이, 크림소스 새우·랍스터, 구운 닭가슴살, 크림 소스 버섯 리조또, 트러플 오일 파스타, 3년 이상 숙성한 콩테 치즈와 잘 어울립니다.

아틍 헤리티지 브뤼. 최현태 기자

▶아퉁 헤리티지 브뤼(Héritage Brut)

샤르도네 50%, 피노 누아 50%. 최소 4년 이상 병 숙성. 레몬, 자몽, 흰 복숭아로 시작해 빵껍질, 브리오슈, 아몬드, 헤이즐넛, 오렌지 필 같은 풍미가 은은하게 뒤따릅니다. 입안에서는 균형 잡힌 바디감과 부드러운 질감이 느껴지며 모과·살구 젤리 같은 농익은 과일 풍미도 섬세하게 드러납니다. 굴, 새우, 조개, 버섯 리조또, 브리 치즈, 쿠스쿠스, 흰살 생선과 잘 어울립니다.

아퉁 그랑크뤼 블랑 드 블랑 엑스타 브뤼. 최현태 기자

▶아퉁 그랑 크뤼 블랑 드 블랑 엑스트 브뤼(Grand Cru Blanc de Blancs Extra Brut)

샤르도네 100%. 병숙성 최소 7년. 레몬, 자몽, 감귤, 배, 사과 등 과일향에 라임 블라썸과 아카시아 같은 섬세하고 우아한 꽃향이 더해집니다. 은은한 허브, 페퍼, 민트 노트도 살짝 포착됩니다. 입에서는 생동감 있는 산도와 특유의 미네랄 터치가 돋보입니다. 굴, 해산물 타르타르, 랍스터, 가리비, 레몬 버터 소스 흰살 생선, 연어·농어 세비체 가벼운 닭 요리와 잘 어울립니다.

아통 로제 브뤼. 최현태 기자

▶아퉁 로제 브뤼(Rose Brut)

피노 뮈니에 35%, 피노 누아 35%, 샤르도네 30%. 병숙성 최소 3년이상. 레드커런트, 딸기 등 베리류의 풍미가 먼저 나타나고 시간이 지나면서 살구·자몽 제스트 같은 향이 더해지며 복합미가 나타납니다. 입에서는 붉은 과일향에 스파이스와 향신료 노트가 어우러집니다. 가벼운 샐러드, 흰살 생선요리, 딸기·베리 타르트 등 과일 디저트와 잘 어울립니다.