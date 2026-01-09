장재훈 현대차 부회장 “로봇 생태계 구축 속도가 중요” [CES 2026]

장재훈 현대차그룹 부회장은 그룹의 인공지능(AI) 로보틱스 전략에 대해 속도가 중요하다고 강조했다. 현대차그룹은 ‘CES 2026’에서 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 공개하고 모빌리티를 넘어 ‘피지컬 AI’ 선도 기업으로의 행보를 본격화했다.
장 부회장은 7일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀에 마련된 CES 2026 현대차그룹 부스를 둘러본 뒤 “생태계 구축의 속도가 중요하다”며 “속도에 (성패가) 달려 있기 때문에 전사가 여기에 달라붙어야 한다”고 말했다.
그는 “AI 얘기는 수년 전부터 나왔지만, 이번 CES를 통해 실제 데이터를 갖고 이 부분을 정리할 수 있는지 보기 위해 그룹사의 힘을 모아봤다”며 “(각 계열사가) AI로 전환하는 전략을 전체적으로 발표할 수 있어서 좋았다”고 말했다.
이번 CES에서 존재감을 과시한 중국 로봇 기업들에 대한 경계도 늦추지 않았다. 장 부회장은 “중국도 워낙 로봇을 강조하고 있어서 시기적으로도 상당히 (로봇에) 주목해야 한다”고 했다.
아틀라스를 개발한 그룹 로보틱스 계열사 보스턴다이내믹스는 중국과의 경쟁에 자신감을 드러냈다. 잭 재코우스키 보스턴다이내믹스 아틀라스 개발 총괄은 인터뷰에서 “로봇이 실제 산업현장에서 어떤 업무를 수행할 수 있는지가 핵심”이라며 “현장에서 아무것도 하지 않고 걸어 다니거나 쿵후만 선보인다면 경제적 효용을 가져다주지 않는다”고 주장했다.
장 부회장은 가정용 로봇과 관련해선 “안전을 검증한 뒤 B2B(기업간거래)에서 B2C(기업과 소비자 간 거래)로 가는 게 맞는다고 본다”며 “소비자에게 바로 가는 것이 아니라 공장 환경에서 써보고 산업 전체로 갈 수 있다”고 했다.
전날 정의선 현대차그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 회동에 대해선 “예방 차원이었고 격려하는 분위기였다. 구체적으로는 드릴 말씀이 없다”고 말을 아꼈다.
장 부회장은 이날 현대차그룹 외에도 퀄컴, 웨이모, 캐터필러, 두산 등의 부스를 방문했다.