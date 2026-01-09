'이혼' 아옳이, 66억 한강뷰 ‘싱글하우스’ 최초 공개

사진=아옳이 유튜브 채널 화면 캡처

유튜버 아옳이가 자신의 집을 공개해 화제다.

아옳이는 7일 자신의 SNS에 "여러분 오래 기다리셨죠!♥ 드디어 옳하우스 대공개! 유튜브에 랜선 집들이 올려놨어요. 옳라프 친구들을 제일 먼저 초대합니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속 아옳이 집은 둥근 모양의 소파와 감각적인 화려한 소품 등으로 고급스러운 분위기를 뽐냈으며 화이트 우드 조합으로 세련미를 더했다. 특히 아옳이의 새 집은 깔끔한 분위기의 고급스러움까지 더해 감탄을 자아냈다.

아옳이가 직접 발로 뛰어 알아본 인테리어에 대해 설명했다. 창문 밖으로는 남산과 한강이 보이는 풍경을 자랑해 눈길을 끌었다. 아옳이가 매입한 아파트는 서울 강남구에 있는 프리미엄 단지로 66억 원에 매입한 사실이 알려졌다.

과거 아옳이는 2000만 원 일등석 탑승 후기를 유튜브로 남기기도 했다. 이날 아옳이는 어머니와 함께 두바이로 떠났고 간식 박스, 파우치 등 일등석 구성품을 하나씩 소개하며 "파우치가 불가리다. 너무 세련되고 예쁘다. 인심 좋은 할머니 댁 온 기분"이라며 행복해했다.

비행 후 첫 기내식을 선보이던 아옳이는 "보통 캐비아를 조금만 주지 않나. 여긴 거의 고봉밥 수준이다. 캐비아를 아끼지 않는다"라고 말해 눈길을 끌었다. 아옳이의 어머니는 "너무 좋다. 상상이 안 되는 호강이다. 나만의 공간에 있는 것 같다"라며 함박웃음을 보였다.

한편 아옳이는 채널A 연애 예능 프로그램 '하트시그널'에 출연했던 카레이서 서주원과 2018년 결혼했으나, 결혼 4년 만에 협의 이혼했다. 이혼 과정에서 아옳이는 서주원의 외도를 주장하며 상대 여성을 상대로 상간자 소송을 제기했으나 최종적으로 패소했다.