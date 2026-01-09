하나증권, 하나 THE 발행어음 출시…생산적 금융 전환 시동

하나증권이 9일 첫 발행어음 상품인 하나 THE 발행어음을 출시했다. 하나어음은 발행어음 비즈니스 개시로 모험자본 공급 확대와 국내 산업 생태계 지원을 통한생산적 금융 전환에 나선다는 계획이다.

8일 THE 센터필드 W에서 열린 하나 THE 발행어음 상품 출시 기념행사에서 기념촬영을 하고 있는 (왼쪽부터) 이병선 제주창조경제혁신센터 대표와 강성묵 하나증권 대표이사, 류해일 고객 대표, 함영주 하나금융그룹 회장, 황성엽 금융투자협회장, 이용관 블루포인트파트너스 대표, 유승운 스톤브릿지벤처스 대표. 하나증권 제공

이 상품은 하나증권이 직접 발행하는 1년 이내 만기의 어음으로, 약정한 수익률에 따라 원금과 이자를 지급한다. 수시형과 약정형 두 가지로 구성된다. 개인 기준 수시형은 세전 연 2.4%의 금리가 적용된다. 최소 가입금액은 100만 원이다.

한시적으로 약정형 특판 상품도 판매한다. 특판 상품은 순신규 고객과 6개월 이상 거래가 없던 개인을 대상으로 하며, 약정 기간에 따라 연 3.4∼3.6%의 금리가 적용된다. 발행 한도는 1천200억 원으로, 한도가 소진되면 판매는 조기 종료된다.

전날 첫 상품 출시를 기념하는 행사가 서울 강남구 THE 센터필드 W에서 열렸다. 행사에는 함영주 하나금융그룹회장, 황성엽 금융투자협회장, 이병선 제주창조경제혁신센터 대표, 이용관 블루포인트파트너스 대표, 강성묵 하나증권 대표이사 등 40여명이 참석했다. 황성엽 회장은 현장에서 상품가입 세레머니를 통해 하나증권 발행어음 1호 가입자로 이름을 올렸다.

함영주 회장은 축사에서 “하나금융그룹은 생산적 금융의 능동적 참여자로서 역할을 다하기 위해 전사적으로 나서고 있다”며 “하나증권의 발행어음은 단순한 금융 상품을 넘어 모험자본 공급 확대를 통해 금융의 선순환을 만들고, 대한민국 경제 재도약을 위한 밑거름이 될 것”이라고 말했다.

하나증권은 이번 발행어음을 통해 조달한 자금을 모험자본에 적극적으로 투자할계획이다. 성장 단계에 있는 중소기업에는 지분 투자 중심으로 자금을 지원하고, 안정기에접어든 중견기업에는 회사채 인수와 신용공여 등 다양한 방식의 금융 지원을 통해 기업 성장 단계에 맞춘 자금 공급을 이어갈 방침이다.

이번 발행어음 비즈니스 개시는 하나금융그룹이 추진하는 ‘하나 모두 성장 프로젝트’의 방향성에 맞춰 그룹 차원의 모험자본 공급 전략을 증권 부문에서 구체적으로 실행하는 첫걸음이라는 점에서 의미가 있다고 설명했다. 하나증권은 그룹의 네트워크와 금융 역량을 연계해 유망 기업을 발굴하고, 미래성장산업 등 혁신 산업에 대한 투자를 확대할 방침이다.