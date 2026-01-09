손담비, '월세 1000만원' 발언 후회 "내 입 찢어야"

가수 겸 배우 손담비가 과거 '월세 1000만원' 발언을 두고 격하게 후회했다. 앞서 손담비는 이태원 91평 신혼집을 공개하며 "월세 1000만 원, 관리비는 80만 원 넘게 나온다"고 밝힌 바 있다.

손담비는 최근 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에 출연해 MC 탁재훈과 대화를 나눴다.

탁재훈이 "1000만원짜리 월세 살지 않냐"고 묻자 손담비는 "근데 이게 미치겠네. 내가 내 입을 찢어야 돼"라고 말했다.

이어 "기사가 뭐만 하면 월세 1000만원밖에 안 나온다. 환장하겠다"며 "시댁에서도 난리가 났다"고 토로했다.

그러면서 손담비는 "2월에 이사 간다"고 했다. "몇 천짜리로 가는거냐"고 묻자 "노코멘트 하겠다"며 웃었다.

손담비는 출산 후 체중 감량도 언급했다.

그는 "출산 후 3개월 만에 살을 다 뺐다. 17㎏를 뺐는데 남편이 마른 게 싫다고 한다"고 했다.

다만 "건강하게 뺐다. 육아까지 하다 보니까 (몸이) 탄력 받아서 저녁에 뭘 안 먹게 된다. 그러니 빠진다"고 덧붙였다.

손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 지난해 4월 딸을 품에 안았다.

