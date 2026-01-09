마당에 제트기‧헬리콥터…차원이 다른 ‘이 남자’의 돈자랑

브라질의 축구스타 네이마르(34·산투스)가 전용 제트기와 헬리콥터 등 고가의 자산 컬렉션을 과시해 눈길을 끈다.

네이마르는 최근 본인 저택에서 제트기 ‘닷소 팔콘 900LX’, 헬리콥터 ‘에어버스 H145’, 영화 ‘다크 나이트 라이즈’ 배트모빌의 복제품 사진을 촬영해 인스타그램에 게시했다.

최근 네이마르가 공개한 전용 제트기와 헬리콥터, 자동차. 네이마르 인스타그램 캡처

팔로워 수 2억명이 넘는 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 공개된 그의 럭셔리 컬렉션은 총 5000만유로(약 848억원) 이상으로 평가된다.

이 가운데 가장 고가인 팔콘 900LX는 가격이 약 4000만유로(약 678억원) 수준이며, 승객 14명 탑승이 가능하고 라운지·침실·식당 등을 갖춘 것으로 알려졌다. 에어버스 H145 헬리콥터는 약 800만유로(약 135억원)를 들여 구입한 것으로 전해졌으며, 배트모빌 복제품은 약 130만유로(약 22억원) 선으로 추정된다.

네이마르는 지난해 사우디아라비아 리그에서 브라질 리그 산투스로 복귀하면서 훈련장에 개인 헬기를 타고 등장해 화제가 된 바 있다.

최근 네이마르가 공개한 전용 제트기와 헬리콥터, 자동차. 네이마르 인스타그램 캡처

네이마르는 2013년 FC바르셀로나 이적을 통해 세계적 스타로 부상했고, 2017년 파리생제르맹(PSG) 이적 당시 기록한 이적료는 한동안 축구 역사 최고 금액으로 남았다.

이후 그는 막대한 보수를 대가로 유럽을 떠나 중동으로 향하면서 본격적으로 부를 축적했다. 그가 사우디 알힐랄로 이적할 당시, 프랑스 매체 르텐스포츠는 네이마르가 2시즌 동안 받을 수 있는 금액이 6억유로(약 8758억원) 이상이라고 주장했다. 이는 같은 리그에서 뛰는 크리스티아누 호날두의 2년 총액보다 높은 수준이다.

여기에 사우디 홍보 게시물을 올릴 때마다 별도 지급되는 옵션, 전용 비행기·고급 주택·집사 등 생활 전반을 지원하는 특혜가 포함된 것으로 알려졌다.