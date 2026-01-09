[내일날씨] 주말 전국에 눈비…제주산지 최대 20㎝ 이상 눈 쌓여

토요일인 10일 전국이 대체로 흐리겠다. 경기동부와 강원 내륙·산지, 전북을 중심으로 많은 눈이 내릴 예정이다.

9일 기상청에 따르면 이날 밤 경기 북동부와 강원 내륙·산지에 내리기 시작한 눈이나 비는 새벽부터 그 밖의 중부 지방에도 쏟아지겠고 오전에 남부 지방, 오후에 제주도로 확대되겠다. 충남을 제외한 중부 지방에 내린 눈과 비는 밤에 대부분 그치겠다.

추운 날씨를 보인 지난 3일 서울 광화문에서 한 관광객이 자녀를 안아 찬바람을 막아주고 있다. 연합뉴스

9∼10일 강원 내륙·산지는 3∼10㎝, 10∼11일 동부 남해안을 제외한 전라권과 제주도 산지는 5∼15㎝의 눈이 쌓이겠다. 강원 북부 내륙과 산지는 최대 15㎝, 제주도 산지는 최대 20㎝ 이상의 눈이 예보됐다.

10∼11일 이틀간 예상 총적설량은 충남 서해안과 울릉도·독도 5∼10㎝, 경남 서부 내륙 3∼8㎝, 전남 동부 남해안과 제주도 중산간 2∼7㎝, 대전·세종·충남 내륙과 충북, 경북 남서 내륙 1∼5㎝, 제주도 해안 1∼3㎝, 대구·경북 남동 내륙 1㎝ 안팎이다. 10일 하루 경기 동부 3∼8㎝, 서해5도 2∼7㎝, 경기 서부와 경북 북부 내륙·북동 산지 1∼5㎝, 서울·인천 1∼3㎝, 경북 중부 내륙·동해안은 1㎝ 안팎의 눈이 내리겠다.

10∼11일 이틀간 예상 총강수량은 제주도와 울릉도·독도 5∼20㎜, 동부 남해안을 제외한 광주·전남 5∼15㎜, 충청권 5∼10㎜, 경남 서부 내륙 5㎜ 안팎, 전남 동부 남해안과 경북 남서 내륙 5㎜ 미만, 대구·경북 남동 내륙과 경남 서부 내륙 1㎜ 안팎이다.

9∼10일 경기 북동부와 서해5도, 강원 내륙 산지에는 5∼10㎜, 10일 하루 수도권 5∼10㎜, 강원 동해안과 경북 북부 내륙·북동 산지 5㎜ 미만, 경북 중부 내륙·동해안은 1㎜ 안팎의 비가 예보됐다.

해안과 강원 산지, 경북 북동 산지, 제주도, 일부 내륙은 바람이 순간 초속 20ｍ 이상(산지 초속 25ｍ 이상)으로 매우 강하게 불겠다.

아침 최저기온은 -2∼8도, 낮 최고기온은 2∼11도로 예년보다 높겠다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준으로 예상된다.