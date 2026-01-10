관악구, 국정과제 발맞춰 ‘관악형 기본사회’ 속도 낸다

서울 관악구가 새해 구정 운영 방향을 ‘주민의 기본적인 삶 보장’으로 정하고 조직 개편과 경제 정책을 시행한다고 10일 밝혔다.

구는 우선 지난 6일 강남훈 사단법인 기본사회 이사장을 초청해 국과장급 직원을 대상으로 ‘기본사회 정책 방향과 지방정부 역할’을 주제로 특별강연을 진행했다. 직원들의 정책 이해도를 높이기 위한 취지다. 현 정부의 중점 전략과제 중 하나인 ‘기본사회’는 국가가 생애 전주기에 걸쳐 돌봄·소득·의료·주거 등 국민의 기본권을 보장하는 사회 체계를 뜻한다.

서울 관악구는 지난 6일 강남훈 사단법인 기본사회 이사장을 초청해 ‘기본사회 정책 방향과 지방정부 역할’ 특별강연을 진행했다. 관악구 제공

강 이사장은 기본소득과 기본사회 개념을 도입하고 정책화하는 데 기여해왔다. 강 이사장은 이날 강연에서 기본사회와 관련한 국내외 정책 사례를 소개했다. 아울러 지역 특성을 반영한 ‘관악형 기본사회’와 행정 연계 방향을 제시했다.

구는 ‘관악형 기본사회’ 실현과 ‘돌봄통합지원법’ 시행에 발맞춰 행정조직도 개편했다. 기존 복지가족국은 복지돌봄국으로 명칭을 바꾸고, 통합돌봄과를 신설했다. 구는 기본사회 구현을 위한 정책을 선도적으로 추진해 ‘관악형 기본서비스’를 발굴해왔고, 중증장애 등 병원 방문이 어려운 주민에게 방문 의료 서비스를 제공하는 ‘다학제 의료드림 사업’도 운영해왔다. 전국 최초로 전문가와 인공지능(AI) 기술을 접목한 ‘스마트 방문 약료’ 사업도 추진 중인데, 이는 정부의 ‘인공지능(AI) 기반 공공부문 생산성 향상’ 기조와 방향성을 공유하고 있다는 게 구의 설명이다.

경제 분야에서는 민선 7~8기에 걸쳐 ‘관악S밸리’를 청년 벤처창업의 메카로 키워왔다. 올해는 관악S밸리 2.0을 완성해 지역 대학·연구기관과 연계를 강화해 창업 생태계 완성도를 높인다는 방침이다.

구는 6∼9일 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·정보통신(IT) 박람회인 ‘CES 2026’에도 참가했다. 이번 박람회에서 구는 서울경제진흥원(SBA)과 협력해 서울통합관 내 ‘관악S밸리관’을 조성해 관내 기업의 기술과 제품을 알렸다.

박준희 구청장은 “관악구는 청년 인구와 1인 가구 비율이 전국에서 가장 높은 지역 중 하나로, 기본사회 정책을 선도적으로 추진하고 효과를 입증할 수 있는 최적의 테스트베드”라며 “혁신 창업과 소상공인이 공존하는 투트랙(Two-Track) 경제 정책도 본격화해 ‘기본이 튼튼한 관악’을 만들어 나가겠다”고 말했다.