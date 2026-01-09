“중국, 1분기 중 엔비디아 H200 칩 구매 승인할수도”

중국 당국이 이르면 이번 분기 중에 일부 상업 용도로 자국 기업의 엔비디아 인공지능(AI) 칩 H200 수입을 승인할 계획으로 전해졌다.

블룸버그통신은 8일(현지시간) 복수의 익명 소식통을 인용해 중국 당국자들이 특정 상업 용도로 자국 기업의 H200 구매를 허용하기 위해 준비 작업을 하고 있다고 보도했다. 소식통들은 다만 군사용이나 민감한 정부 기관, 핵심 인프라 및 국영 기업에 대해서는 안보적 이유로 중국 당국이 H200 사용을 막을 것이라고 전했다.

사진=AFP연합

중국 정부는 애플이나 마이크론 반도체 등에 대해서도 유사한 조치를 한 바 있다. 소식통은 그럼에도 자국 기관들이 H200을 사용하려 할 경우, 신청서를 건별로 검토하겠다는 계획도 있다고 설명했다.

중국 민영기업들은 일반적으로 국영업체나 정부 기관에 컴퓨팅 서비스를 제공하는데, 당국이 핵심 인프라를 어떻게 규정할지 등은 아직 분명하지 않다고 블룸버그는 전했다.

중국 기업들은 도널드 트럼프 미국 대통령의 H200 중국 판매 허용 이후 앞다퉈 구매 주문에 나서고 있다. 한 소식통은 중국 빅테크 알리바바와 바이트댄스가 비공식적으로 엔비디아에 H200 20장 이상씩 주문 의사를 밝혔다고 말하기도 했다.

반면 미국 정보기술(IT)매체 디인포메이션은 7일 복수 소식통을 인용해 중국 정부가 기업들에 H200 구매 계획을 일단 중단하도록 지시했다고 보도한 바 있다. 당국이 기업들에 H200 구매 시 그에 상응해 일정 비율의 중국산 칩도 사도록 의무화할지 등을 검토 중이라는 것이다.

엔비디아 측은 최근 가전·IT 전시회 CES 2026 행사장에서 승인 작업과 관련해 중국 정부와 직접 논의한 적은 없다면서 승인 시기는 알지 못한다고 말했다. 그러면서 미국 정부에 수출 라이선스를 신청했으며 승인을 위한 최종 작업 중이라고 덧붙였다.