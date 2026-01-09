세계일보
“안 만나니 열애설 無…사이버러버였다” 산다라박의 웃픈 연애담

입력 : 2026-01-09 14:27:24
수정 : 2026-01-10 06:42:15
최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com
가수 산다라박이 과거 연애 방식에 대해 공개해 눈길을 끌었다.

 

산다라박은 7일 공개된 유튜브 채널 ‘비보티비’ 영상에 출연해 김숙, 송은이와 함께 이야기를 나눴다.

이날 김숙은 산다라박에게 “그동안 연예인하고만 연애를 했는데 열애설이 한 번도 난 적이 없다고 했다. 비결이 무엇이냐”는 한 팬의 질문을 대신 전했다. 이에 산다라박은 “안 들키는 비법은 안 만나면 된다”고 답해 출연진을 놀라게 했다.

 

송은이가 “사귀는데 안 만나냐”고 되묻자 산다라박은 “정말로 안 만났다. 그러니까 연애가 제대로 이어지지 못했다”고 말했다.

이어 “상대가 숙소 앞이나 집 앞에 와도 안 나갔다. 같이 밥을 먹은 적도 거의 없었다. 상대방 입장에서는 굉장히 어이없었을 것 같다”고 덧붙였다.

 

산다라박은 당시 만남을 거절한 이유에 대해 “내가 밖에 나가면 무조건 사진이 찍힐 거라고 생각했다”고 설명했다.

 

그러자 김숙은 “만나질 않았으니 사진이 하나도 안 찍힌 것”이라고 거들었고, 산다라박은 “맞다. 사이버 러버였다”고 답해 웃음을 자아냈다. 이에 김숙은 다시 “아무래도 로맨스 스캠 당한 것 같다”고 농담을 던졌다.

한편 산다라박은 “지금은 해당되지 않는다”며 현재는 과거와 다른 연애관을 가지고 있다고 밝혔다. 그는 “정말 만나고 싶은 사람이 있다면 이제는 만나러 갈 것 같다. 연차도 있고 나이도 있으니까 예전처럼 살 수만은 없지 않느냐”고 말했다.

최승우 기자

