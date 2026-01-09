[속보] 靑, 한일정상회담서 ‘조세이 탄광’ 등 과거사 문제 논의…“인도적 협력 강화”

이재명 대통령이 오는 13일부터 14일까지 1박 2일 일정으로 일본 나라현을 방문해 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 갖는다.
한일 양국은 회담에서 조세이 탄광 수몰 사고 등 과거사 문제에 대한 인도적 차원의 협력을 강화하는 방안을 논의할 예정이다.
위성락 국가안보실장은 9일 오후 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 이 대통령의 방일 일정과 의제 등에 대해 설명했다.
위 실장은 이번 방일의 주요 성과 목표 중 하나로 과거사 문제에 대한 인도적 차원의 협력 강화를 제시했다.
위 실장은 “조세이 탄광 등 과거사 문제에서 한일 양국이 인도적 측면의 협력을 강화할 수 있는 계기로 삼고자 한다”고 말했다.
구체적으로는 “(조세이 탄광 사고) 유해 DNA 조사 등에서 새로운 진전을 모색하고 있다”고 설명했다.
실질적 협력 관계 강화 방안도 의제에 오른다.
지식재산권 보호와 인공지능(AI) 등 미래 산업 분야를 비롯해 스캠 등 초국가 범죄 대응, 사회 문제 해결을 위한 인적 교류 확대 방안 등이 논의될 예정이다.
아울러 한반도 문제를 포함해 지역 및 글로벌 현안 관련 협력도 강화될 전망이다.
위 실장은 “일본은 역내 평화, 안정, 번영을 위한 중요한 협력 파트너로서 급변하는 국제 정세 속에서 양국 정상 간 지역 및 글로벌 현안 관련 긴밀한 소통으로 양국 간 협력이 심화될 것으로 기대한다”고 했다.
이 대통령은 도착 당일인 13일 오후 다카이치 총리와 만나 소수 인사만이 배석하는 단독 및 확대회담을 갖고 공동 언론 발표를 진행한다. 이후 1대1 환담과 만찬까지 이어지는 일정을 함께 한다.
둘째 날인 14일에는 양국 정상의 친교 일정도 예정돼 있다. 14일 오전에는 양 정상이 현지 대표 문화유적인 ‘호류지’를 함께 시찰하는 친교 일정을 가질 예정이다.
이후 이 대통령은 오사카 등 간사이 지역 동포들과 간담회를 가진 뒤 귀국할 예정이다.