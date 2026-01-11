고향길 고속철로 편안하게… SRT, 26∼29일 설 승차권 예매

수서고속철도(SRT) 운영사 에스알(SR)은 26∼29일 나흘간 설 명절 SRT 승차권 예매를 진행한다고 11일 밝혔다.

예매 대상은 2월 13일부터 18일까지 6일간 운행하는 열차다.

서울 강남구 수서역 SRT 승강장에 열차가 정차한 모습. 연합

경로·장애인·국가유공자 등 교통약자를 대상으로 한 우선예매는 26∼27일 오전 9시부터 오후 3시까지 열린다. 사전에 등록한 장애인, 국가유공자 및 만 65세 이상 고객이 전용 홈페이지에서 온라인으로 예매할 수 있다.

이번 설 명절 승차권 예매부터는 전화접수 예매에 인공지능(AI) 기술을 적용한 보이스봇 서비스를 추가한다. 통화량 급증으로 발생하는 상담 대기시간을 줄이고 통화가 끝나면 예약내용을 바로 문자로 받아볼 수 있도록 했다.

교통약자를 포함한 전 국민 대상 예매는 28∼29일 오전 7시부터 오후 1시까지 할 수 있다. 28일은 경부·경전·동해선 열차, 29일은 호남·전라선 열차 예매를 받는다.

예매한 승차권은 29일 오후 3시부터 2월 1일 자정까지 결제해야 하며 우선 예매기간에 예매한 승차권은 2월 4일 자정까지 결제할 수 있다. 예매 후 최종 결제하지 않은 승차권은 자동 취소된다.

예매 기간 내 판매되지 않거나 취소된 잔여 좌석은 29일부터 온오프라인에서 일반 승차권처럼 구입할 수 있다. 정연성 SR 영업본부장은 “설 명절 승차권 예매가 안정적으로 운영될 수 있도록 철저히 대비해 국민 이동 편의를 높이는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한국철도공사(코레일)는 15∼16일 교통약자 사전 예매를, 19∼21일 전 국민 대상 예매를 진행한다.