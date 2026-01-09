용인 찾은 장동혁, 반도체 클러스터 이전론에 “지선용 선동” 비판

국민의힘 장동혁 대표가 9일 여권에서 제기된 용인 반도체 클러스터의 호남 이전론에 대해 “그저 국가의 미래를 팔아서 지방선거에서 표를 얻겠다는 정치적 선동에 불과하다”고 비판했다.

장 대표는 이날 경기 용인시 반도체 클러스터 내 SK하이닉스 공사 현장을 방문한 자리에서 “최근 이재명정부와 더불어민주당이 ‘내란 종식’이라는 말도 안 되는 명분을 내세워서 용인 반도체 클러스터를 전북 새만금으로 옮기자는 무책임한 주장을 하고 있다”며 이같이 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표가 9일 경기도 용인시 처인구 원삼면 용인반도체클러스터 일반산업단지 공사현장을 방문해 관계자로부터 설명을 듣고 있다. 연합뉴스

최근 민주당에서는 호남권 일부 의원을 중심으로 용인 반도체 클러스터의 일부 설비에 대한 이전 필요성을 제기했고, 김성환 기후에너지환경부 장관이 “전기가 생산되는 곳으로 기업이 가야 한다”는 취지의 발언을 하면서 불이 붙었다. 호남권은 이전에 적극 환영하는 반면, 경기 지역 정치권은 강하게 반발하며 충돌하는 모양새다.

장 대표는 “이곳은 명실상부한 대한민국의 미래이고, 대한민국의 미래 식량 창고”라며 “바꿀 수도 없고, 흔들 수도 없는 대한민국 미래의 현재진행형”이라고 말했다. 그러면서 “이런 대한민국의 미래를, 빈대떡 뒤집듯이 마음대로 뒤집고, 마음대로 나눠 먹을 수 있는 것은 아니다”라고 강조했다.

그는 “수년에 걸쳐 기업 투자와 인프라 집적이 이루어지고 있는데, 이제 와서 다 뒤집자는 것은 너무나 무책임한 것”이라고 재차 지적했다.

장 대표는 최근 전북 새만금 현장 방문을 하고 왔다는 점을 언급하며 “새만금에서 계획하고 있는 생명 관련 여러 산업들이 클러스터가 잘 구성돼서 대한민국의 미래 먹거리를 책임질 수 있는 그런 전초기지로 발전해주기를 응원하고 왔다”고 설명했다.

양향자 최고위원도 용인 반도체 클러스터에 대해 “단순한 반도체 현장이라기보다 대한민국 반도체 AI 패권의 심장”이라며 “정부와 국회는 법안과 정책으로 SK하이닉스가 나아가는 길에 뒷받침을 분명히 해야 한다”고 이전론을 일축했다.