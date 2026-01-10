미래에셋 MTS, 증권업계 월간 활성 이용자수 1위 기록

국내 증권사들의 모바일 플랫폼 경쟁이 치열한 가운데 미래에셋증권이 지난달 월간 활성사용자수(MAU)에서 선두에 올랐다는 분석 결과가 나와 눈길을 끈다.

10일 미래에셋증권에 따르면 앱 분석 전문업체 와이즈앱·리테일 분석 결과 미래에셋증권 모바일트레이딩시스템(MTS) M-STOCK의 2025년 12월 MAU는 338만명으로집계됐다.

미래에셋증권 MTS의 MAU는 작년 4∼5월 269만명으로 바닥을 친 이후 연말까지 꾸준히 증가세를 그렸다.

미래에셋증권 측은 “MAU는 앱의 실질적인 이용자 규모를 보여주는 대표적 지표”라면서 “M-STOCK의 12월 MAU는 338만명으로 전통 증권사 MTS 중 1위를 기록했다”고 전했다.

미래에셋증권은 최근 서경대학교 모바일파이낸셜서비스(MFS) 연구회 소속 연구원들이 최근 실시한 국내 주요 증권사 MTS 비교평가에서도 개인투자자 관점의 앱 완성도를 인정받아 종합 1위를 차지한 바 있다.

미래에셋증권 관계자는 “고객 중심 서비스와 지속적 혁신, 다양성·가독성·편리성 등 세 가지 핵심 요소를 중심으로 경쟁력을 강화해 온 노력이 주효했던 셈”이라고 말했다.