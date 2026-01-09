[속보] 김경 “강선우에 1억 줬다 돌려받았다”…경찰에 자술서 제출

서울시의회, 김경 의원 제명 검토

김경 서울시의원. 김경 시의원 블로그 캡처

김경 서울시의원이 2022년 지방선거를 앞두고 당시 더불어민주당 서울시당 공천관리위원이었던 현 무소속 강선우 의원에게 공천헌금 명목으로 1억원을 전달했다는 내용의 자술서를 경찰에 제출한 것으로 알려졌다.

9일 경찰 등에 따르면 김 시의원은 최근 변호인을 통해 서울경찰청 공공범죄수사대에 자술서를 제출했다.

그는 자술서에서 “강 의원 측에 1억원을 건넸고 이후 돌려받았다”고 적은 것으로 전해졌다.

이런 진술은 금품 수수를 인지한 뒤 받은 돈을 김 시의원에게 돌려줬다는 강 의원 해명과 일치한다.

하지만 공천헌금을 중개한 것으로 여겨지는 강 의원의 전직 보좌관은 이런 내용을 모른다는 입장인 것으로 전해져 사실관계 규명이 필요하다.

경찰은 지난달 31일 개인 일정을 이유로 미국으로 출국한 김 시의원 측 변호인과 귀국 일정을 조율 중이다.

김 시의원은 현지시간 6일 라스베이거스에서 열린 최대 IT·가전 전시회 ‘CES’에 참석한 모습이 포착돼 논란을 키웠다.

강 의원뿐 아니라 김 시의원도 현재 더불어민주당을 탈당한 상태인 가운데, 서울시의회는 김 시의원의 제명 여부를 검토한다.

국민의힘 소속 시의원들은 김 시의원에 대한 징계안을 준비 중이다. 지방자치법이 정한 징계 수위 중 가장 높은 제명을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

시의회 의장이나 징계 대상 의원의 소속 위원장 또는 시의원 10명 이상이 징계를 요구하면 윤리특별위원회에 회부된다. 본회의에 징계안이 상정되면 의결을 통해 징계가 확정된다.

서울시의회는 111석 중 국민의힘이 74석을 차지하고 있다. 윤리특별위원회 위원장과 12명 위원 중 8명이 국민의힘이 채우고 있는 만큼, 김 시의원에 대한 징계가 의결될 가능성이 크다.

시의회 임시회는 오는 2월 24일부터 3월 13일까지 열린다. 이에 따라 김 시의원에 대한 징계는 다음 달 말 결정될 것으로 보인다.