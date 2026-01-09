“돈보다 사랑”…미혼남녀 새해 목표 압도적 1위는 ‘○○’

‘결혼’이 2위…3위는 ‘재테크와 경제적 발전’

게티이미지뱅크

2026년 새해의 시작과 함께 미혼남녀들의 가장 뜨거운 관심사는 단연 ‘사랑’으로 나타났다.

인기 소셜 데이팅 애플리케이션 ‘정오의데이트’가 총 1만2975명의 미혼남녀를 대상으로 진행해 9일 공개한 ‘2026년 가장 이루고 싶은 소망’ 설문조사에서 새해 가장 간절히 바라는 목표 1위는 ‘연애’로 조사됐다.

특히 남성 응답자의 50%, 여성 응답자의 44%가 지목해 압도적인 1위를 기록했다. 이어 ‘결혼’이 남성 19%, 여성 18%의 선택을 받아 2위에 올랐으며, ‘재테크 및 경제적 발전(남성 18%, 여성 13%)’이 3위를 차지했다.

설문에 참여한 이들은 ‘2026년에는 나를 진심으로 사랑해 줄 사람을 만나고 싶다’거나 ‘올해는 꼭 좋은 인연을 만났으면 좋겠다’ 등 연애와 결혼을 향한 간절한 바람을 쏟아냈다. 이외에도 ‘열심히 준비한 시험에 합격하고 싶다’거나 ‘이직하고 싶다’ 등 자기계발과 커리어를 목표로 한 다양한 반응도 눈에 띄었다.

정오의데이트 관계자는 “새해를 맞이한 많은 미혼남녀가 진지한 만남과 소중한 인연을 무엇보다 갈망하고 있다는 점이 다시 한번 확인됐다”며 “더 많은 이용자가 소망을 이룰 수 있도록 다양한 방식으로 만남의 기회를 확대하겠다”고 말했다.

정오의데이트는 15년 이상 축적한 데이터를 기반으로 한 과학적 매칭 알고리즘으로 사용자 취향에 최적화된 이성을 연결하고 있다.