다이닝브랜즈그룹, 투명한 거버넌스 기반 ‘ESG 경영’ 가속화

종합외식기업 다이닝브랜즈그룹이 전문경영인 체제 도입 이후 투명한 지배구조를 바탕으로 상생과 나눔 활동을 대폭 확대하며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강화하고 있다. 다이닝브랜즈그룹 제공

종합외식기업 다이닝브랜즈그룹이 전문경영인 체제 도입 이후 투명한 지배구조를 바탕으로 상생과 나눔 활동을 대폭 확대하며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강화하고 있다.

다이닝브랜즈그룹은 2023년 12월 송호섭 대표이사 취임과 함께 전문경영인 체제를 도입하며 선진적 지배구조 확립에 나섰다. 이듬해 8월에는 법인 간 시너지 확대와 경영 효율화를 위해 사명을 변경, 종합외식기업으로서의 정체성을 재확립하고 전사적인 거버넌스 혁신을 단행했다.

회사는 투명 경영을 위해 조직 구조를 대폭 개편했다. 준법경영실 신설로 내부 통제 기능을 강화하고, 리스크 관리와 경영 투명성을 높였다. 자율분쟁조정협의회를 발족해 본사와 가맹점 간의 이슈를 선제적이고 공정하게 조율하는 소통 창구를 마련했다.

이러한 투명한 거버넌스는 가맹점과의 실질적인 상생 성과로 이어졌다. 다이닝브랜즈그룹은 고물가 시대 가맹점의 수익성 방어를 위해 2024년 약 350억원, 지난해 약 130억원 등 총 480억원 규모의 원자재와 계육 공급가 인상분을 본사가 자체 흡수하는 결단을 내렸다.

이 외에도 △78억원 규모의 상생지원금 지급 △가맹점주 무료 건강검진과 상조 서비스 도입 등 다각적인 지원책을 펼쳤고, 공로를 인정받아 ‘2025 대·중소기업 동반성장 유공 포상’ 중소벤처기업부 장관 표창 수상과 ‘2025 한국프랜차이즈산업발전 유공’ 농림축산식품부 장관상의 영예도 얻었다.

대학생 봉사단 ‘다인어스’를 주축으로 하는 가족돌봄청소년(영케어러)을 위한 멘토링과 임직원들이 직접 참여하는 아동복지시설 봉사 등으로 사회공헌 활동 또한 임직원 참여형으로 진화했다. 이와 함께 한국제지와 협업·개발한 ‘친환경 치킨 박스’를 선보이는 등 환경 분야에서도 업계 최초의 시도를 이어왔다.

송호섭 다이닝브랜즈그룹 대표는 “지난 2년은 사명 변경과 전문경영인 체제 안착을 통해 기업의 내실을 다지고, 사회적 책임을 다하는 투명한 경영 구조를 확립하는 시간이었다”며 “앞으로도 고객과 가맹점, 지역사회와 신뢰를 바탕으로 성장하는 건강한 프랜차이즈 생태계를 구축하고, 진정성 있는 ESG 경영을 통해 존경받는 기업으로 거듭나겠다”고 말했다.