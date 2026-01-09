“정보도 숙의도 없다” 충남시민단체, 대전·충남 통합 중단 촉구 [이슈플러스]

충남지역 시민단체가 대전·충남행정통합이 졸속으로 추진된다며 중단을 촉구하고 나섰다.

충남시민사회단체연대회의가 9일 충남도청에서 기자회견을 열고 졸속으로 추진되는 대전·충남행정통합 중단을 촉구하고 있다. 연합

충남시민사회단체연대회의는 9일 충남도청에서 기자회견을 열고 “이재명 대통령이 대전·충남행정통합을 선도적으로 하면 어떠냐는 한 마디와 6·3지방선거에서 통합시장 선출을 공언한 후 통합 추진 속도가 빨라졌다”며 “졸속으로 추진되는 행정통합을 멈춰야한다”고 주장했다.

충남연대회의는 “주민들은 여전히 충분한 정보 습득과 선택의 기회를 보장받지 못하고 있다”며 “주민들은 행정통합에 대한 검증과 판단의 시간이 주어지기 전에 찬성과 반대라는 선택지 앞에 놓였다. 이것이 과연 지역과 주민을 위한 결정인가”라고 되물었다.

연대회의는 “행정통합의 필요성과 효과, 위험성은 제대로 검토되었는지, 통합이 정말 지방균형발전의 유일하고 확실한 방법인지 묻고 싶다”며 “행정통합은 충분한 정보 공개와 숙의 과정이 보장되어야 한다”고 강조했다. 그러면서 “균형발전이라는 정치적 수사가 아니라 타당한 근거가 제시돼야 한다”고 목소리를 높였다.