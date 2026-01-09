“여기랑 안 맞는구나”…권상우·손태영 美 이민 결정적 이유는

배우 권상우·손태영 부부가 미국 생활을 선택하게 된 배경과 결혼 시기부터 이어졌던 오해·비난에 대해 밝혔다.

8일 유튜브 채널 ‘공부왕 찐천재 홍진경’에는 ‘150억과 맞바꾼 찐사랑 권상우♥손태영’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 두 사람은 결혼 당시 제기됐던 악플과 혼전임신설, 그리고 미국으로 떠나게 된 과정에 대해 언급했다.

2008년 결혼한 이들은 당시 예상보다 큰 여론의 반발을 겪었다고 회상했다. 손태영은 “신문에 기사가 나가고 악플이 쏟아졌다. 정말 큰일이었다”고 말했다.

혼전임신설과 관련해서는 “그 시기에는 연애 사실만 알려져도 악플이 달리던 분위기였다”며 “속도위반으로 포장되는 게 큰 스트레스였다”고 설명했다. 이어 “남편이 나를 지키려고 임신이 아니라고 말해 더 욕을 먹었지만 덕분에 조금 덜 아프게 버틸 수 있었다”고 덧붙였다.

미국행을 결정하는 데 영향을 준 요인도 공개됐다. 권상우는 “아이들을 자연 속에서 키우고 싶었다”며 “큰 처형이 미국에 있다는 점도 선택에 영향을 줬다”고 말했다.

이른바 ‘시상식 특혜 논란’도 미국 이주 결정의 계기가 됐다고 밝혔다. 손태영은 과거 아들이 시상식에서 가수석에 앉아 특혜 논란이 불거진 일에 대해 “아이들은 게임을 하고 있었고 나는 시상을 준비 중이었다. 자리가 비어 있었는데, 잠깐 앉아도 된다고 해서 앉았던 것”이라고 설명했다.

이어 “그 다음날 내 이름이 실검에 오르고 난리가 났다”며 “아들은 당시 가수가 누군지도 모르는 나이였다”고 말했다.

손태영은 “논란 이후 ‘나는 여기와 맞지 않는구나. 떠나야겠다’라고 생각하게 됐다”고 밝혔다. 그는 “나 때문이니까 사과해야겠다고 생각했고, 미국행을 서둘렀다”고 덧붙였다.

권상우는 “우리가 잘못하지 않은 일로 오해받는 경우가 많았다”며 “유튜브를 통해 손태영의 본모습을 보여줄 수 있어 다행”이라고 덧붙였다.