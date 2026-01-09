‘내란 우두머리’ 윤석열 결심공판 자정 넘겨 새벽 종료할 듯

윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건 결심공판이 피고인 측 증거조사가 길어지며 이튿날 새벽에 종료될 것으로 보인다. 가장 관심이 쏠리는 내란 특별검사팀(특검 조은석)의 구형은 새벽 1시께 나올 전망이다.

서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연)는 9일 오전 9시20분부터 내란 우두머리 혐의를 받는 윤 전 대통령과 내란 중요임무 종사 혐의를 받는 김용현 전 국방부 장관 등 군·경 수뇌부 7인의 결심공판을 진행하고 있다.

12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령과 내란 중요임무 종사 혐의를 받는 김용현 전 국방부 장관 등 내란 관련자 8명이 9일 서초구 서울중앙지방법원 417호 형사대법정에서 열린 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의, 김 전 장관을 비롯한 군·경 수뇌부 7명의 내란 중요임무 종사 혐의 등 사건의 결심 공판에 출석하고 있다. 서울중앙지법 제공

평소 재판 시작 시각은 오전 10시지만 이날은 피고인 8명의 서류증거(서증)조사와 검찰 최종 의견 및 구형, 피고인 최종진술 등이 예정돼 있어 40분가량 앞당겨 재판이 시작됐다.

하지만 이날 피고인들 측의 증거조사가 길어지며 재판은 이튿날 새벽까지 진행될 전망이다.

가장 먼저 증거조사를 시작한 김용현 전 장관의 변호인들은 오전 9시 30분경부터 오후 12시 27분까지 진행한 뒤 점심시간을 마치고 오후 2시부터 재개해 오후 5시 10분 현재까지도 증거조사를 하고 있다. 김 전 장관 측은 이날 1심 마지막 서증조사를 위해 300∼400쪽에 이르는 서류를 준비해 왔다고 밝혔다.

가장 마지막으로 증거조사를 하기로 한 윤 전 대통령 측도 조사와 최후 변론을 합쳐 6∼8시간이 걸릴 예정이란 입장이다. 노상원 전 국군정보사령관과 조지호 전 경찰청장, 김용군 전 제3야전군사령부 헌병대장, 윤승영 전 국가수사본부 수사기획조정관 측은 1시간씩 소요될 예정이다.

피고인 측의 서증조사 절차가 모두 끝나면 새벽 1시께 특검 측에서 최종 의견과 구형을 할 것으로 보인다. 이어 마지막으로 피고인들이 직접 최후진술을 할 것으로 보인다.