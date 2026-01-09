주말 전국에 눈 ‘폭탄’…‘영하권 한파’ 몰려온다

10일 새벽부터 전국에 눈·비 예보

내륙 최대 15㎝, 제주 20㎝ 쌓일 듯

눈 그친 뒤 ‘영하권 한파’ 덮친다

서울 방화대교 부근 강변북로에서 시민이 쌓인 눈을 치우고 있다. 연합뉴스

이번 주말 전국적으로 많은 눈이 내릴 것으로 예보됐다. 특히 강원도와 경기도에는 강한 눈이 쏟아질 것 보여 각별한 주의가 요구된다.

9일 기상청에 따르면, 이날 밤 경기 북동부와 강원내륙·산지를 시작으로 비 또는 눈이 오기 시작해 10일 새벽부터 그 밖의 중부지방에, 오전부터 남부지방에, 오후에는 제주도까지 확대되겠다.

10일부터 이틀간 예상 적설량은 ▲전라권 5~15㎝(많은 곳 20㎝ 이상) ▲제주도 산지 5~15㎝(많은 곳 20㎝ 이상) ▲경상권·충청권 5~10㎝ ▲강원도 3~10㎝(많은 곳 15㎝ 이상) ▲수도권 3~8cm 등이다.

강원도와 경기도에는 9일 오후 4시 대설 예비 특보가 발표됐다.

경기 동부에는 10일 한때 시간당 1~3㎝의 많은 눈이 내리겠다. 강원 중북부내륙·산지에는 시간당 5cm 안팎의 폭설이 쏟아지는 곳이 있겠다.

대설에 강풍까지 겹치며 기온은 큰 폭으로 내려가겠다.

10일 아침 최저 기온은 영하 2도~영상 8도, 낮 최고 기온은 영상 2~11도로 평년을 웃돌겠지만, 11일 아침에는 전국이 영하 15도~영하 2도, 낮 최고 기온도 영하 7도~영상 5도에 머물겠다.

경기도는 이날 밤 9시부터 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동한다.

농림축산식품부도 폭설로 인한 농업 분야 피해를 최소화하기 위해 비상 대응 체계를 구축·운영한다.