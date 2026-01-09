'43억원 횡령' 황정음 "1인 기획사 등록 필요 없는 줄, 절차 마무리 단계"

황정음이 1인 기획사 대중문화예술기획업 미등록 논란에 대해 입장을 밝혔다. 연합뉴스

배우 황정음이 1인 기획사 대중문화예술기획업 미등록 논란에 대해 입장을 밝혔다.

9일 황정음은 입장문을 내고 “최근 보도된 저의 전속계약 및 대중문화예술기획업 등록절차 관련 기사에 대한 입장을 말씀드리고자 한다”고 입을 열었다.

황정음은 “저는 지난 2025년 11월 27일부로 전 소속사인 와이원엔터테인먼트와의 전속계약을 종료했다”라고 밝혔다.

이어 “현재 제가 대표로 있는 훈민정음 엔터테인먼트는1인 회사로, 그동안 기존 소속사였던 와이원엔터테인먼트로부터 대중문화예술업과 관련한 각종 용역을 제공받아 왔다”라고 말했다.

배우 황정음. 뉴시스

또 “이러한 이유로, 훈민정음 엔터테인먼트가 소속 배우인 저를 대상으로 직접 매니지먼트 업무 등 대중문화예술기획업을 수행한 사실은 없다고 판단하였고, 이에 따라 별도의 대중문화예술기획업 등록이 필요하지 않다고 생각해 왔다”라고 입장을 밝혔다.

황정음은 “그러던 중, 몇 달 전부터 많은 연예인분들이 운영하는 회사들이 대중문화예술기획업 미등록으로 이슈화되는 것을 보게 되었고, 보다 법적으로 안정적인 절차를 갖추는 것이 바람직하다고 판단하게 됐다”라고 말했다.

그는 “이에 따라 지난해 11월부터 대중문화예술기획업 등록절차를 진행해 왔으며, 저 역시 직접 지난해 11월 5일 등록에 필요한 교육 과정을 모두 이수했다”라고 설명했다.

그러면서 “현재 해당 등록절차는 마무리 단계에 있으며, 곧 등록이 완료될 예정”이라고 전했다.

황정음이 '1인 기획사 미등록 논란'에 대해 고개 숙였다. 뉴스1

황정음은 “모든 것이 제 부족함에서 비롯된 일이라 생각한다”라면서 “다만 이러한 경위가 있었다는 점에 대해 팬 여러분들께서 너른 마음으로 이해해 주시기를 부탁드린다”라고 고개 숙였다.

한편, 황정음은 2022년 자신이 100% 지분을 소유한 가족 법인 기획사 훈민정음엔터테인먼트에서 회삿돈 43억4000여만원 횡령한 혐의를 받는다. 이중 약 42억원은 암호 화폐에 투자한 것으로 파악됐다.

지난해 황정음은 횡령 혐의로 불구속 기소됐으며, 9월 제주지법 형사2부(부장판사 임재남)는 그에게 징역 2년 및 집행유예 4년을 선고했다.