'43억원 횡령' 황정음 "1인 기획사 등록 필요 없는 줄, 절차 마무리 단계"

입력 : 2026-01-09 17:32:20
수정 : 2026-01-10 06:41:08
이정문 온라인 뉴스 기자 moon77@segye.com
황정음이 1인 기획사 대중문화예술기획업 미등록 논란에 대해 입장을 밝혔다. 연합뉴스

배우 황정음이 1인 기획사 대중문화예술기획업 미등록 논란에 대해 입장을 밝혔다.

 

9일 황정음은 입장문을 내고 “최근 보도된 저의 전속계약 및 대중문화예술기획업 등록절차 관련 기사에 대한 입장을 말씀드리고자 한다”고 입을 열었다.

 

황정음은 “저는 지난 2025년 11월 27일부로 전 소속사인 와이원엔터테인먼트와의 전속계약을 종료했다”라고 밝혔다.

 

이어 “현재 제가 대표로 있는 훈민정음 엔터테인먼트는1인 회사로, 그동안 기존 소속사였던 와이원엔터테인먼트로부터 대중문화예술업과 관련한 각종 용역을 제공받아 왔다”라고 말했다.

배우 황정음. 뉴시스

또 “이러한 이유로, 훈민정음 엔터테인먼트가 소속 배우인 저를 대상으로 직접 매니지먼트 업무 등 대중문화예술기획업을 수행한 사실은 없다고 판단하였고, 이에 따라 별도의 대중문화예술기획업 등록이 필요하지 않다고 생각해 왔다”라고 입장을 밝혔다.

 

황정음은 “그러던 중, 몇 달 전부터 많은 연예인분들이 운영하는 회사들이 대중문화예술기획업 미등록으로 이슈화되는 것을 보게 되었고, 보다 법적으로 안정적인 절차를 갖추는 것이 바람직하다고 판단하게 됐다”라고 말했다.

 

그는 “이에 따라 지난해 11월부터 대중문화예술기획업 등록절차를 진행해 왔으며, 저 역시 직접 지난해 11월 5일 등록에 필요한 교육 과정을 모두 이수했다”라고 설명했다.

 

그러면서 “현재 해당 등록절차는 마무리 단계에 있으며, 곧 등록이 완료될 예정”이라고 전했다.

황정음이 '1인 기획사 미등록 논란'에 대해 고개 숙였다. 뉴스1

황정음은 “모든 것이 제 부족함에서 비롯된 일이라 생각한다”라면서 “다만 이러한 경위가 있었다는 점에 대해 팬 여러분들께서 너른 마음으로 이해해 주시기를 부탁드린다”라고 고개 숙였다.

 

한편, 황정음은 2022년 자신이 100% 지분을 소유한 가족 법인 기획사 훈민정음엔터테인먼트에서 회삿돈 43억4000여만원 횡령한 혐의를 받는다. 이중 약 42억원은 암호 화폐에 투자한 것으로 파악됐다.

 

지난해 황정음은 횡령 혐의로 불구속 기소됐으며, 9월 제주지법 형사2부(부장판사 임재남)는 그에게 징역 2년 및 집행유예 4년을 선고했다.

이정문 기자

