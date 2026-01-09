경제계 “경제성장전략, 경제활력 제고 기대…과감한 지원 필요”

국내 주요 경제단체는 9일 정부가 발표한 2026년 경제성장전략이 저성장 기조가 이어지는 한국 경제에 활력을 불어넣고 전략산업을 성장시키는 데 도움이 될 것으로 기대했다.

이상호 한국경제인협회(한경협) 경제산업본부장은 “성장잠재력 약화 등 구조적 위기와 통상 불확실성이 심화하는 가운데 경제성장전략이 한국경제 재도약의 새로운불씨가 되기를 희망한다”며 “올해는 한국경제가 저성장을 벗어나 선도 국가로 발돋움할 수 있을지를 판가름할 중요한 골든타임”이라고 밝혔다. 이어 그는 “경제계도 과감한 투자와 적극적인 인재 양성으로 기술 혁신과 성장의선순환을 구축하는 데 앞장서겠다”고 덧붙였다.

FKI 한국경제인협회. 연합뉴스

한국경영자총협회(경총)는 논평을 통해 “대한민국 경제 대도약을 위해 잠재성장률 반등 및 규제개혁 같은 경제 대도약 기반 강화를 주요 정책 방향으로 제시하고 있다”며 기대감을 표시했다.

경총은 “저성장 기조 지속이 우려되는 우리 경제의 활력을 높여 미래 성장잠재력 확보에 도움을 줄 수 있는 방향으로 이러한 정책이 속도감 있게 추진되길 요청한다”며 “특히 글로벌 경쟁이 치열한 인공지능(AI)·첨단 분야를 비롯한 우리 기업의 경쟁력 제고를 위해 규제 개혁, 노동시장 유연화, 세제 개선 등 보다 과감한 지원 대책과 입법에 정부와 국회가 적극 나서주길 바란다”고 밝혔다.

정희철 한국무역협회 무역진흥본부장은 “2026년 경제성장전략이 우리 수출의 구조적 한계를 극복하고, 미래 성장 동력을 확보하기 위한 시의적절하고 강력한 청사진을 제시했다는 점을 높게 평가한다”고 말했다.

이날 정부는 올해를 대한민국 경제대도약 원년으로 삼아 2%의 실질 성장률을 목표로 둔 새해 경제정책의 청사진 2026년 경제성장전략을 발표했다. 정부는 거시경제 적극 관리, 잠재성장률 반등, 국민 균형성장 및 양극화 극복, 대도약 기반 강화 등 4대 정책 방향을 중심으로 국가전략산업 육성과 한국형 국부펀드 조성 등을 과제로 제시했다.