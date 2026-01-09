에듀윌, 고려인글로벌네트워크와 업무협약…고려인 정착 지원

에듀윌 양형남 대표(사진 왼쪽에서 다섯 번째)와 채예진 고려인글로벌네트워크 이사장(〃오른쪽에서 네 번째)이 9일 ‘고려인 동포 정착과 글로벌 인재 양성을 위한 업무협약’ 체결식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 에듀윌 제공

에듀윌이 사단법인 고려인글로벌네트워크와 손잡고 국내 거주 고려인 동포들의 안정적인 사회 정착과 미래 인재 육성을 위한 교육 지원에 나선다.

에듀윌은 9일 고려인글로벌네트워크와 ‘고려인 동포 정착과 글로벌 인재 양성을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

협약은 국내 체류 고려인 동포들이 한국 사회에 원활히 적응하고 미래 인재로 성장할 수 있도록 실질적인 교육 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

양 기관은 △기초 학력 증진과 한국어 능력 향상 지원 △취업 경쟁력 강화와 자격증 교육 지원 △미래 인재 양성을 위한 멘토링 등 다양한 분야에서 상호 협력하기로 합의했다.

에듀윌은 학업 시기를 놓치거나 학력 인정이 필요한 고려인 동포와 청소년들을 대상으로 검정고시 온라인 강의와 교재를 지원하여 기초 학력 증진을 돕는다.

한국 생활 적응에 필수적인 한국어 능력 향상을 위해 한국어능력시험(TOPIK) 관련 교육 콘텐츠도 함께 제공할 방침이다.

공인중개사와 주택관리사 온라인 강좌 수강 할인 등 경제적 자립과 취업 경쟁력 강화도 지원한다.

양측은 진로 탐색과 멘토링 프로그램을 공동으로 운영하며 미래 인재 양성에 힘을 모을 계획이다.

양형남 에듀윌 대표는 “에듀윌이 보유한 교육 인프라를 활용해 긍정적인 사회적 가치를 창출하는 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

채예진 고려인글로벌네트워크 이사장은 “이번 협약은 고려인 동포가 사회에 기여하는 주체로 성장할 수 있도록 돕는 출발점이 될 것”이라고 밝혔다.