유통업계, 새해 맞아 이색 팝업·이벤트 풍성하게 펼친다

유통업계가 새해를 맞아 이색 팝업과 이벤트를 풍성하게 펼친다. 겨울철 제철 먹거리와 스키 용품 등도 할인 판매한다.

롯데백화점 제공

10일 업계에 따르면 롯데백화점 잠실점 에비뉴엘 지하 1층에서는 22일까지 '조니워커 블루' 팝업스토어를 열고 세계적인 패션 디자이너 '로버트 운'과 협업한 병오년 말의 해 기념 한정판 보틀을 공개한다. 조니워커 블루 팝업스토어는 유통업계 최초다. 최고급 라인인 '조니워커 블루'와 '조니워커 XR21'을 직접 맛볼 수 있는 시음 이벤트도 진행한다. '셀프 스탬프 세트'를 한정 수량으로 증정하며, 조니워커 보틀에 원하는 문구와 디자인을 새길 수 있는 각인 서비스를 제공한다. 잠실점과 노원점, 강남점, 영등포점, 동탄점에서 최근 열풍인 '두바이 쫀득 쿠키' 팝업 스토어도 연다.

신세계백화점은 오는 12일까지 백자 그릇으로 유명한 도예 브랜드 '문도방'의 팝업스토어가 진행된다. 문도방은 백자 물레 작업으로 유명한 문병식 작가의 도예 브랜드로, 전통 백자 작업기법에 현대적 요소를 결합한 그릇들 선보인다. 팝업 기간 50만원, 100만원 이상 구매 시 증정행사도 있다.

현대백화점은 새해를 맞아 전 점포에서 고객 참여형 테마 이벤트 '2026 흰디 프레젠트'(HEENDY'S PRESENT)를 진행한다. 점포별로 지정된 체크인 장소 3곳을 방문해 현대백화점 앱으로 NFC 태그하면 스탬프를 적립해주며, 스탬프 개수에 따라 흰디 용돈 봉투, 흰디 리유저블 백 등을 사은품으로 한정 수량 제공한다. 모든 참여 고객은 흰디 미니 골드바(1ｇ) 등 경품 행사에 자동 응모된다.

이마트는 14일까지 소고기·돼지고기·닭고기 등 육류 상품을 총망라한 새해맞이 육류 상품 할인 행사를 연다. 호주산 유기농 소고기 전 품목과 한우 팩 스테이크 수입 냉동 소고기 바로 구이 전 품목, 국내산 돈육을 신세계포인트 적립 시 20% 할인하고, 토종닭과 무항생제 닭가슴살·안심은 30% 할인한다. 양념육에도 증정·할인 행사가 적용된다.

롯데마트는 14일까지 새해 먹거리 행사가 열린다. 딸기, 감귤, 봉지 굴, 방어회 등 제철 신선식품을 할인해 판매한다. 11일까지 진행하는 주말 특가 행사에서는 국내산 돼지고기, 완도 활전복을 대폭 할인한다. 겨울방학을 맞아 치킨, 칼국수·라면·짜파게티, 떡볶이 등 간식도 할인하거나 증정한다.

홈플러스는 새해를 맞아 가볍고 건강한 식생활을 제안하는 '클린푸드 페스타'를 14일까지 진행한다. 샤인 머스캣, 해동 새우, 호주 청정우, 캘리포니아 구운 아몬드·호두 등이 행사 대상이다. 제주산 겨울 제철 먹거리를 모은 '제주 물산전'도 열린다. 제주 밀감과 무, 콜라비·브로콜리, 당근, 감자 등을 합리적인 가격에 판매한다.

롯데온은 18일까지 예비 엄마를 위한 '퍼스트맘 박스' 응모 행사를 진행한다. 올해 출산 예정인 임산부를 대상으로 기간 중 1회 응모할 수 있고 롯데온에서 구매 시 당첨 확률이 높아진다. 또 스키 시즌을 맞아 11일까지 스키·스노우보드 패션·용품 기획전을 연다. 대표 상품으로는 프로암 뵐클 레이스타이거 회전, 살로몬 숏스키, 에어워크 휘슬러 스키·스노우보드 쉴드 탈부착 헬멧 등이 있다.

11번가는 든든한 집밥 준비를 위한 장보기 기획전을 오는 11일까지 진행한다. 산지 직송 신선식품 버티컬 서비스 '신선밥상'의 제철 신선식품을 비롯해 겨울방학 필수품인 간편식과 건강 간식 등을 최대 15% 즉시 할인가로 판매한다. 대표 상품으로는 '과일꾼 논산 설향 딸기 특품', '산지명인 완도 햇 매생이 블럭', '산지 플러스 구룡포 과메기'가 있다.